Coudet: “Es una situación incómoda”

El entrenador argentino del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, en una fotografía de archivo. EFE / Manuel Lorenzo

Vigo, 24 oct (EFE).- El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta, reconoció que la situación de su equipo es “incómoda” y que preferiría tener “más puntos que felicitaciones de los rivales” por el juego que están haciendo.

“Es una situación incómoda porque lo que veo en el campo, no lo veo reflejado en los puntos que tenemos. El equipo está jugando bien, genera, pero nos está faltando marcar las ocasiones que tenemos. Hemos perdido cuatro partidos en casa y ninguno lo merecimos perder. Pero en el fútbol no vives de los merecimientos, hay que hacer más goles que el rival”, indicó.

En su comparecencia ante los periodistas, apeló “al trabajo” para revertir la mala dinámica e incidió en la importancia de “sostener” la idea porque él cree que están en el camino correcto.

“Necesitamos ganar, agarrar más confianza. Tengo confianza en estos jugadores y en este grupo”, apuntó el técnico argentino, quien espera un partido “difícil” ante el Getafe por la “necesidad” del rival.

Coudet también mostró su confianza en Iago Aspas, a quien cree que tienen que darle “cariño” porque es un jugador “determinante” para su equipo y está trabajando “muy bien” para encontrar “ese arranque” que necesita.

“A lo mejor mañana no lo saco y dicen que soy un loco”, puntualizó el preparador celeste, que incidió en la mala suerte que están teniendo en los partidos: “A lo mejor si tuviéramos tres puntos más no estaríamos tan alocados con los resultados”.

El preparador celeste admitió que ha leído que ha igualado los puntos que el año pasado le costaron el puesto a Óscar García Junyent, pero no se mostró excesivamente preocupado por eso.

“No leo ni miro mucho. En estas situaciones no es lo ideal. Leo que había igualado los números del entrenador que se había ido. Trataré de igualar los números de Coudet”, manifestó.