Coronavirus.- La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría rechaza el uso de las vacunas cubanas en menores

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría ha expresado su rechazo al uso de las vacunas cubanas contra la COVID-19 Abdala y Soberana en la población en general y particularmente en la población infantil.



"No se pueden administrar medicamentos o productos biológicos de los que no se tenga información avalada por publicaciones científicas reconocidas o por instituciones dedicadas para tal fin", ha alertado la SVPP en un comunicado.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado que comenzará la vacunación a mayores de doce años con las vacunas cubanas a partir de este lunes, 25 de octubre.



Sin embargo, estas vacunas no se encuentran aprobadas por la organización Mundial de la Salud. "Las candidatas vacunales Abdala y Soberana carecen de este aval para su uso en la población en general. Tampoco ha sido probada su efectividad y seguridad en la población infantil", ha subrayado la SVPP.



En cualquier caso, la organización considera "urgente" iniciar un proceso de vacunación contra el coronavirus en niños y adolescentes, pero con vacunas "conocidas y aprobadas por instituciones científicas internacionales".



Un 22 por ciento de la población de Venezuela tiene la pauta de vacunación completa. En el país se han confirmado 400.000 casos de coronavirus, incluidas 4.800 muertes.