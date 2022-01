Coronavirus.- La Justicia boliviana rechaza la obligatoriedad del pase de vacunación en La Paz

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Un juzgado de La Paz, en Bolivia, ha rechazado este sábado la propuesta de la Alcaldía de la ciudad de pedir un certificado de vacunación obligatorio contra la COVID-19 para acceder a espacios públicos, eventos o hacer trámites en instituciones.



"El Tribunal de Garantías, en este caso la Sala Constitucional Primera nos ha denegado la custodia, pero (...) ha exhortado al Gobierno central que en coordinación con los gobiernos subnacionales se proyecte y programe las políticas necesarias para hacer una campaña de vacunación efectiva", ha defendido el director Jurídico de la Alcaldía de La Paz, José Gonzales, recoge el medio boliviano 'Los Tiempos'.



El juzgado ha considerado que la cuarta ola de coronavirus no ha llegado aún al país con la misma fuerza que las anteriores, y que el argumento de la Alcaldía de que a la ciudad, por ser cosmopolita, llega gente de muchas regiones no es suficiente para justificar la adopción de la medida.



En la sesión han participado los abogados del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, del Ministerio de Salud, de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), de la Federación de Asociaciones de Municipios (FAM) de Bolivia y los Gobiernos Autónomos Departamentales de Oruro, Potosí, Sucre, Pando y Santa Cruz, además de los comités cívicos de La Paz y de El Alto.



Todos los participantes han coincidido en señalar, a pesar del fallo, que la vacunación es la principal herramienta para combatir la pandemia. En Bolivia, un país de once millones y medio de habitantes, han muerto 18.000 personas por COVID-19.



Por otro lado, un 30 por ciento de la población, en torno a tres millones y medio de personas, ha sido totalmente inmunizada contra la enfermedad, según datos de la Universidad Johns Hopkins.