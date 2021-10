Busquets, Gavi y Piqué, los más destacados de un flojo Barça

El centrocampista brasileño del Real Madrid Rodrygo Silva (d) y el centrocampista dedl FC Barcelona Sergio Busquets durante el partido de la décima jornada de Liga que disputan FC Barcelona y el Real Madrid este domingo en el estadio Camp Nou de Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta

Barcelona, 24 oct (EFE).- El Barcelona perdió por 1-2 ante el Real Madrid en el Camp Nou y los únicos jugadores azulgranas que se 'salvaron' en un flojo partido de su equipo fueron Sergio Busquets, Pablo Páez Gavíria, 'Gavi', y Gerard Piqué, que mantuvieron con opciones de empate al conjunto azulgrana prácticamente hasta el último momento.

Así jugó el Barça el clásico ante el Real Madrid en el Camp Nou (1-2):

TER STEGEN (6): El Real Madrid tan solo le disparó una vez a puerta en el primer tiempo y la acción acabó con el gol de David Alaba en el minuto 32. Pero el portero alemán nada pudo hacer ante el disparo cruzado imparable del austríaco. En el segundo tiempo, Lucas Vázquez le hizo el segundo tanto del encuentro después de que consiguiera rechazar un disparo de Marco Asensio.

MINGUEZA (4): La rapidez y el desborde de Vinicius le hicieron sufrir. El jugador brasileño le ganó la espalda y le desbordó en más de una ocasión, como en el inicio de la jugada del gol de Alaba. Koeman lo sustituyó en el descanso.

ERIC GARCÍA (5): Estuvo atento a los cortes cuando Vinicius le ganó la espalda a Mingueza y también cuando el lateral derecho estuvo fuera de su zona, como en el gol de Alaba. El exjugador del Manchester City intentó tapar el disparo del austríaco, pero su acción fue insuficiente. Lucas Vázquez fue más rápido que él tras el rechace de Ter Stegen en la jugada que acabó con el segundo gol madridista.

PIQUÉ (7): Tuvo la oportunidad de empatar el encuentro en el minuto 35 con un remate de cabeza a centro de Memphis, pero el balón salió ligeramente desviado por la derecha de la portería de Courtois. En su faceta defensiva prácticamente dejó inédito a Karim Benzema.

JORDI ALBA (6): A pesar de haber sido duda hasta última hora por unas molestias en el pie derecho que arrastraba desde el partido ante el Dinamo de Kiev, el lateral izquierdo generó peligro con las incursiones hasta la línea de fondo.

BUSQUETS (7): Fue la brújula del Barça, mostrando un rendimiento más cercano al que últimamente ofrece con la selección española que con el equipo azulgrana. Le faltó conectar con más profundidad con los delanteros.

FRENKIE DE JONG (5): No acaba de encontrarse cómodo esta temporada en el terreno de juego. Su imprecisión desbarató algún contraataque peligroso del conjunto azulgrana y le costó hacer pases en profundidad que permitieran crear ocasiones de gol a los tres atacantes.

GAVI (6): Un despliegue de intensidad y un incordio constante para los miembros del centro del campo madridista. Pero su rendimiento fue de más a menos, ya que le fue imposible mantener una intensidad tan alta en el segundo tiempo.

DEST (4): Tuvo una ocasión de gol clarísima en el minuto 25 del primer tiempo, pero su disparo ante Courtois se fue a las nubes. Koeman lo retrasó del extremo sl lateral en el inicio del segundo tiempo. A punto estuvo de dejar solo a Vinicius ante Ter Stegen a causa de una mala sesión con la cabeza al portero, pero él mismo reaccionó con rapidez. Más tarde, probó un disparo desde la frontal del área que a punto estuvo de batir a Courtois.

ANSU FATI (6): Koeman le dio la posición de 'nueve' y en el inicio del encuentro le costó encontrar la manera de que le llegaran balones. Así, en el ecuador del primer tiempo se intercambió su posición con Memphis y cayó a la banda izquierda. Pero desde allí tampoco fue capaz de desbordar. Su aportación se quedó lejos de lo esperado.

MEMPHIS (5): Partiendo desde la izquierda del ataque consiguió generar la mejor ocasión de gol azulgrana del primer tiempo. Tras desequilibrar a la defensa madridista cedió la pelota a la banda derecha, desde donde llegó Sergiño Dest sin ningún tipo de oposición, pero el estadounidense no encontró la portería. El resto del partido estuvo prácticamente desaparecido.

---------------

COUTINHO (5): Nada más entrar en el descanso combinó con Memphis dentro del área para generar peligro, pero su disparó lo mandó a córner la defensa visitante. A pesar de intervenir regularmente en el juego, no logró ser trascendental en ningún momento.

AGÜERO (6): Entró por Ansu Fati para disputar los últimos 20 minutos de partido en busca del empate y dispuso de un remate de cabeza a falta de siete para el final, pero llegó forzado y el balón se perdió bombeado por encima de la portería de Courtois. Ya en el tiempo añadido, hizo el tanto del Barcelona y se estrenó como goleador con el equipo azulgrana.

SERGI ROBERTO (5): Su presencia en el campo pasó sin pena ni gloria en un tramo final del encuentro en el que el Barça dio síntomas de agotamiento. No consiguió aportar frescura en el centro del campo.

LUUK DE JONG (s.c.): A falta de cinco minutos, Koeman lo puso para buscar un rematador en los balones colgados al área y tuvo que escuchar silbidos por parte de la afición azulgrana en los pocos balones que tocó. Su aportación fue intrascendente.