Brexit.- Reino Unido avisa de la necesidad de alcanzar urgentemente un acuerdo con la UE sobre Irlanda del Norte

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Reino Unido considera que la necesidad de alcanzar un acuerdo con la Unión Europa sobre el protocolo para Irlanda del Norte tras el Brexit es "urgente", si bien reconoce avances en las negociaciones.



Está previsto que el martes acuda a Londres una delegación de la UE para continuar con las conversaciones, después de que la semana pasada representantes de ambas partes se reunieran en Bruselas para abordar la cuestión.



El protocolo de Irlanda del Norte previene que haya controles en la frontera con la República de Irlanda, que forma parte del bloque comunitario, después de que Reino Unido haya abandonado la Unión Europea.



Esto implica, sin embargo, que sí hay controles a los productos que llegan desde el resto de Reino Unido a Irlanda del Norte, lo que según el Gobierno británico crea una nueva frontera entre esta región y el resto del país.



Según fuentes cercanas a la negociación citadas por la BBC, las conversaciones han sido "constructivas", pero existen aún grandes diferencias, en particular sobre la función que debe cumplir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que actualmente funciona como supervisor del protocolo.



Para los británicos, el TJUE no puede continuar siendo el encargado de resolver las disputas entre Reino Unido y la Unión Europea, y amenazan con utilizar el Artículo 16 --que permitiría suspender temporalmente el acuerdo-- si este asunto no se resuelve.