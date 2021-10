Angelina Jolie: "Es importante apoyar a los sindicatos" de Hollywood

EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Roma, 24 oct (EFE).- La actriz estadounidense Angelina Jolie apoyó hoy a "los sindicatos y a quienes trabajan muy duro para tener condiciones justas" en Hollywood, en la presentación de la película "Eternals" en la Fiesta del Cine de Roma.

"Es muy importante apoyar a los sindicatos y a los que trabajan muy duro para tener condiciones justas, igualitarias", declaró en la rueda de prensa de la nueva película de Marvel, dirigida por la oscarizada Chloé Zhao y que clausuró el festival romano.

Jolie apuntó que, pese a no estar "personalmente implicada", quienes conocen el sector "están tratando de encontrar una solución justa" y deseó que lo consigan.

La semana pasada Hollywood evitó la parálisis después llegar a un acuerdo con el sindicato IATSE, que agrupa a técnicos audiovisuales, que denunciaban las condiciones del sector.

La mayoría de sus miembros encadena contratos temporales con los estudios, generalmente ligados a un proyecto concreto, y las condiciones se fijan según las directrices acordadas entre el sindicato y la AMPTP, la patronal que engloba a los estudios de cine y gigantes televisivos como Disney, Warner Bros. o Netflix.

Por otro lado, Jolie se mostró "privilegiada" por participar en la 25ª película del universo Marvel, ya que comparte los valores de "diversidad" e "inclusión" de los "Eternals", una raza de superhéroes inmortales que intenta liberar a la humanidad del mal de los Deviants.

"Me gusta la historia particular, pero sobre todo amo la diversidad y la inclusión de este reparto y de esta familia", sostuvo la actriz, en referencia a las múltiples procedencias de sus compañeros, a la paridad de género y a la visibilización del colectivo LGTBI, con el primer superhéroe de Marvel gay, o de la salud mental.

Y añadió que está "deseando" que algunos espectadores "se reconozcan como no lo habían hecho nunca".

Precisamente a través de su personaje, la poderosa guerrera Thena, Jolie espera ayudar "sobre todo a los jóvenes" a comprender que quienes sufren "problemas con la salud mental son también capaces de ser extremadamente poderosos y fuertes".

"Todos hemos sufrido. Yo soy muy afortunada por muchas cosas en mi vida, pero también cargo con daños", que plasmó en su papel gracias a largas conversaciones con Zhao, a quien alabó su manera de trabajar.

Para Jolie, embajadora de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a día de hoy hay muchos héroes de carne y hueso, como "la gente que da cada minuto de cada día de su vida para arriesgarse por los demás" o los migrantes.

"Para algunos son un peso cuando llegan a un país, pero no se habla de que han huido por lo que creen, por buscar protección para sus familias. Lo dejan todo y sobreviven cada día con casi nada. Ellos también son mis héroes", apuntó.