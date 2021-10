Andy Warhol conquista Teherán

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Teherán, 24 oct (EFE).- Con su retrato de Marilyn Monroe y sus latas de sopa, Andy Warhol ha conquistado Teherán con una exposición que ha deleitado a los amantes del arte de la capital de la República Islámica de Irán, donde las coloridas exposiciones pop no son lo habitual.

El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán ha exhibido durante varios meses 18 piezas del artista en la exposición “Persona: Una retrospectiva de Andy Warhol”, todas ellas propiedad del centro iraní, en una exposición que finaliza este domingo.

La popularidad de la muestra se pudo comprobar una mañana de sábado, el primer día de la semana laboral iraní ya que en este país las jornadas de descanso son el jueves y el viernes, con las salas llenas de visitantes, la mayoría jóvenes, y sobre todo mujeres.

“Me ha encantado la exposición”, cuenta a Efe Arghawan, una estudiante universitaria de chino de 21 años.

“Primero, porque me encanta el arte”, continúa la joven, y “segundo porque no tenemos muchas oportunidades de disfrutar de artistas modernos en Irán”.

La universitaria cree que el museo debería organizar más exposiciones de este tipo, algo que sería posible ya que el centro cuenta con obras de Picasso, Miró, Bacon, Gauguin, Rothko y Kandinsky, entre otros, aunque no expuestas al público.

Anahita Tahen, directora de teatro de 36 años, también ha disfrutado de las obras del carismático artista.

“Es interesante como deconstruye a personajes famosos. De alguna manera destruye su imagen para crear otra”, afirma. Tahen resalta de la muestra los retrasos del expresidente chino Mao.

Otro joven, Kamran Bagherzadeh, aspirante a director de cine de 22 años y que acudió a la retrospectiva acompañado por dos amigos, asegura “no tener palabras” de la emoción.

“La exposición es espectacular. Conocía a Warhol, claro. Pero es diferente ver sus obras en persona. Ver su textura, los colores. Es muy pop”, afirma el estudiante, que se decanta por una serie de retratos del Rolling Stone Mick Jagger como sus favoritos de la muestra.

Y es que en el país de los ayatolás y el chador negro, el arte pop y colorido del estadounidense han triunfado.

ÉXITO

“Una enorme y gran bienvenida”, resume a Efe el director de relaciones públicas del centro, Hasan Noferestí.

La exposición, inaugurada a mediados de junio y que tuvo que ser cerrada en agosto debido al coronavirus, ha contado con un constante reguero de visitantes, con entre 400 y 500 diarios, una cifra alta para este museo.

Ante la aparente ironía de que el tremendamente estadounidense arte de Warhol tenga una buena acogida en Irán a pesar de su rivalidad con Estados Unidos, Noferestí sostiene que la nacionalidad del artista es lo de menos.

“Warhol es estadounidense, pero ese no es el motivo por el que gusta aquí. Es su arte el que atrae a los visitantes”, señala el portavoz.

Noferestí afirma que el “cultivado” mundo del arte iraní está interesado en obras de calidad, y los artistas extranjeros interesan mucho por las pocas oportunidades para disfrutar de ellos.

Unas pocas oportunidades a pesar de que el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán presume de la mejor colección de arte moderno occidental de Oriente.

Noferestí va más allá y sostiene que es “uno de los diez museos de arte contemporáneo más destacados del mundo al contener obras de artistas iraníes, europeos y estadounidenses de diferentes estilos".

REVOLUCIÓN ISLÁMICA

El museo fue inaugurado por Farah Diba, esposa del último shá Mohamad Reza Pahlaví, en 1977, dos años antes del triunfo de la Revolución Islámica que acabó con la monarquía del país persa.

Tras la llegada al poder del ayatolá Ruholá Jomeiní, las obras del museo permanecieron en la oscuridad durante décadas, en sótanos.

Desde hace años, el centro organiza exposiciones temporales en las que muestra algunas 4.000 obras, la mitad de artistas extranjeros, que atesora.

Entre ellas destacan “Mural on Indian Red Ground" (1950) de Jackson Pollock; ”Ventana abierta sobre la calle Penthièvre" (1920), de Pablo Picasso; "Tensions Claires" (1937), de Wassily Kandinsky; o "Naturaleza muerta con estampa japonesa" (1889), de Paul Gauguin.

La administración del centro señala a la falta de espacio como el motivo para no exponer más obras, pero hay quien denuncia, como la propia Diba desde su exilio en Paris, que no se muestran por motivos de ideología islámica.

Noferestí afirma que están preparando nuevas exposiciones, aunque no desvela cuáles.

De momento, Warhol ha disfrutado de sus 15 minutos de fama en Teherán.

Jaime León