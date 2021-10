ACTUALIZA 1-Verstappen duplica su ventaja sobre Hamilton en Austin

(Actualiza con detalles y citas. Agrega firma de autor)

Por Alan Baldwin

24 oct (Reuters) - Max Verstappen, de Red Bull, ganó el domingo el Gran Premio de Estados Unidos y duplicó su ventaja en el campeonato de Fórmula Uno a 12 puntos, después sacarle poco más de un segundo a su rival por el título, Lewis Hamilton, en el Circuito de las Américas de Austin.

El siete veces campeón del mundo de Mercedes, Hamilton, realizó una última maniobra con neumáticos más frescos, pero terminó a 1,333 segundos, con un punto extra por la vuelta más rápida.

El mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, terminó tercero ante una multitud de 140.000 personas.

"Creo que he envejecido unos 25 años en esta carrera", dijo aliviado el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner. "Realmente no pensé que íbamos a aguantar".

La victoria fue la octava de Verstappen de la temporada y la que tuvo que trabajar, porque pese a que el piloto holandés comenzó en la pole position perdió el liderato en la primera curva, luego utilizó una estrategia agresiva para recuperarlo.

Hamilton fue el más rápido al salir del semáforo, apretando por el interior en la primera curva mientras Verstappen intentaba cerrar el paso.

Ambos rivales sacaron distancia, con Pérez incapaz de mantenerse con ellos.

El piloto holandés fue el primero en entrar en boxes en la vuelta 11, ya que Red Bull se decantó por el "undercut", un movimiento estratégico para cerrar la brecha y volver a estar delante cuando Hamilton entrara en boxes tres vueltas más tarde.

"Por supuesto que perdimos en la salida, así que tuvimos que intentar hacer algo más. El desgaste de los neumáticos es bastante alto en esta pista, fuimos agresivos y no estaba seguro de que fuera a funcionar, pero las últimas vueltas fueron divertidas", dijo Verstappen.

"Un poco de lado en las curvas de alta velocidad, pero súper contento de aguantar", agregó.

Verstappen hizo su segunda parada en la vuelta 30 para entregarle a Hamilton el liderato de nuevo.

Al piloto de Mercedes se le dijo que ahora era "objetivo más seis" y permaneció fuera durante otras siete vueltas antes de entrar en boxes de nuevo y colocarse a 8,58 segundos de Verstappen con 18 vueltas para el final, pero con neumáticos más frescos.

"Todo se trata de las últimas tres vueltas", le dijeron a Hamilton por radio, pero aunque redujo la diferencia a menos de un segundo, no pudo acercarse lo suficiente como para intentar un movimiento.

"Ha sido una carrera muy dura. He hecho una buena salida, lo he dado todo, pero al final, este fin de semana se han llevado la palma y no podíamos pedir más", dijo el británico.

Charles Leclcerc fue cuarto con Ferrari, mientras que el australiano Daniel Ricciardo fue quinto con McLaren y el compañero de equipo de Hamilton, Valtteri Bottas, sexto.

Carlos Sainz de Ferrari fue séptimo, seguido por Lando Norris de McLaren, Yuki Tsunoda de AlphaTauri y Sebastian Vettel de Aston Martin.

Pierre Gasly de AlphaTauri, y Esteban Ocon de Alpine, se retiraron por problemas mecánicos en la calurosa tarde texana, mientras que Fernando Alonso de Alpine, se detuvo en boxes por un problema en el alerón trasero a cinco vueltas del final.

La próxima carrera se corre en Ciudad de México el 7 de noviembre. (Reporte de Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Marion Giraldo)