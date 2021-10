54-10. Jones y los Patriots superan sin problemas a los Jets

Damien Harris (i) de los Nueva Inglaterra Patriots celebra con su compañero de equipo Mac Jones (d) durante un juego ante los New York Jets en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts (EE.UU.), este 24 de octubre de 2021. EFE/EPA/CJ Gunther

Foxborough (EE.UU.), 24 oct (EFE).- El mariscal de campo Mac Jones lanzó dos pases de touchdown y consiguió su primer juego de 300 yardas, y los Nueva Inglaterra Patriots ganaron por primera vez en casa esta temporada al superar 54-10 a los New York Jets.

Los Patriots (3-4) obtuvieron su décimo segunda victoria seguida y su sexta barrida consecutiva en la temporada sobre los Jets.

Jones completó 24 de 36 pases para 307 yardas, con dos pases de anotación.

Mientras que Damien Harris y J.J. Taylor corrieron para dos touchdowns cada uno para los Patriots.

Los Jets (1-5) jugaron la mayor parte del juego sin el mariscal de campo novato Zach Wilson, luego de éste se fuera con 12:31 minutos restantes en el segundo cuarto por una lesión en la rodilla.

Wilson fue golpeado por el apoyador de los Patriots, Matt Judon, quien cayó sobre la parte posterior de las piernas de Wilson luego de que lanzó un pase incompleto para Keelan Cole.

Wilson quedó sobre el césped durante varios minutos y fue examinado por el personal de entrenamiento antes de salir del campo por sí mismo. No regresó y fue reemplazado por Mike White, quien anteriormente no había tomado un complemento de la temporada regular de la NFL.

Los 54 puntos son los más permitidos por los Jets desde que perdieron 55-21 contra Nueva Inglaterra el 29 de octubre de 1978. Es la cuarta mayor cantidad de puntos permitida por Nueva York.