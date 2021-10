Walmart planea que ejecutivos regresen a la oficina en noviembre

(Bloomberg) -- Walmart Inc. está a punto de comenzar a llamar a su personal corporativo para que regrese a la oficina después de más de un año y medio de trabajo remoto durante la pandemia de coronavirus.

“Haremos la transición para trabajar juntos en las oficinas de nuestro campus de manera más regular a partir de la semana del 8 de noviembre”, dijo el viernes Donna Morris, directora de personal a través de un comunicado en el sitio web del minorista. Sin embargo, los empleados de tecnología trabajarán principalmente de forma remota.

El regreso planificado de la oficina de Walmart comenzará aproximadamente un mes después de la fecha límite que la compañía impuso para que el personal de la oficina central y regional obtuviera las vacunas contra el coronavirus o la aprobación de una exención. La empresa dijo hace dos semanas que “la inmensa mayoría” de sus empleados han sido vacunados.

La empresa con sede en Bentonville, Arkansas, es el empleador del sector privado más grande de EE UU., aunque la mayoría de sus empleados trabajan en tiendas y centros de distribución. Los trabajadores de las tiendas de primera línea estarán sujetos al plan del presidente Joe Biden de exigir que el personal de las empresas con más de 100 trabajadores esté completamente vacunado o, de lo contrario, que se realicen pruebas cada semana.

CNBC informó anteriormente sobre los planes de Walmart de traer a sus empleados de regreso a la oficina.

Los principales empleadores de EE.UU. han adoptado una variedad de posiciones sobre cuándo sus trabajadores de oficina deberían dejar de trabajar desde casa. BlackRock Inc., el administrador de activos más grande del mundo, le dijo a sus empleados el mes pasado, que espera que más de la mitad de ellos trabajen en la oficina al menos tres días a la semana a partir del 1 de noviembre. Wells Fargo & Co., el banco de EE.UU. con más empleados, retrasó su fecha de regreso a la oficina para principios del próximo año.

