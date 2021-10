Valentino Rossi recuerda al fallecido Marco Simoncelli

EFE/EPA/DAVIDE GENNARI

Misano Adriático (Italia), 23 oct (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) tuvo este sábado unos minutos de recuerdo para su compatriota Marco Simoncelli, que falleció hace diez años en un accidente en el circuito malasio de Sepang en el que él se vio involucrado.

"Ya han pasado 10 años... Hace mucho tiempo. Siempre recordaré el momento después de la carrera de Malasia como uno de los peores de mi vida. Cuando volvía a mi oficina después de suspenderse la carrera y estaba con Uccio y Max... Estaba desesperado. Uno de esos momentos en los que tú no sabes qué hacer para intentar seguir", recuerda Rossi.

"Pero después fue todavía peor porque perdimos a un gran piloto que seguro habría tenido un gran carrera en MotoGP y unas grandes batallas con los pilotos de su generación y yo, sobre todo, perdí un amigo", asegura Rossi.

"Había compartido mucho tiempo con Marco desde 2006 y dejó un gran agujero en mí, pues yo siempre digo que Marco fue el primer piloto de nuestra Academia, aunque entonces no existía, pero realmente con el primer piloto que empezamos a entrenar fue con Marco, dándole apoyo y mi experiencia y cuando veo los pilotos de la Academia ahora, siempre me acuerdo de Marco", recuerda Rossi.

Los padres de Marco Simoncelli, Paolo y Rosella, fueron los encargados de presidir el acto de homenaje en el circuito que lleva el nombre de su hijo en Misano Adriático, en el que se inauguró un roble plantado, en la curva Quercia (Roble en italiano) en su memoria.