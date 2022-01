Tenis.-Ashleigh Barty no volverá a competir en 2021 y clasifica a Muguruza para las Finales WTA

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La tenista australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, no volverá a competir en 2021 ni defenderá su título de 'maestra' en las Fianales de la WTA debido a las restricciones de cuarentena en su Australia natal y su necesidad de recuperarse bien para el próximo año, una decisión que mete en el torneo a la española Garbiñe Muguruza y que permite a Paula Badosa aumentar sus esperanzas de jugar el último gran certamen del curso.



"Quería que todos supieran que no competiré en más torneos en 2021, incluidas las Finales de la WTA en México", anunció Barty en un comunicado. "Fue una decisión difícil, pero necesito priorizar mi cuerpo y mi recuperación de la temporada 2021 y concentrarme en tener la pretemporada más fuerte posible para el verano australiano", añadió.



La oceánica, de 25 años y que ganó las últimas Finales de la WTA celebradas, en 2019, pasó dos semanas de cuarentena en su casa en Brisbane después de regresar del US Open en septiembre, y aseguró que "no" estaba "dispuesta a comprometer" su preparación para enero, cuando comenzará el Abierto de Australia.



"Con los retos continuos de viajar de regreso a Queensland y los requisitos de cuarentena, no estoy dispuesta a comprometer mi preparación para enero. Le deseo al equipo WTA y a las jugadoras todo lo mejor para lo que queda de temporada y para unas Finales de la WTA exitosas. Mi atención se centra ahora en el verano australiano y en hacer todo lo posible para ganar el Abierto de Australia. No veo la hora de volver a jugar en casa", subrayó.



En este 2021, Barty ganó el título en Wimbledon y en otros cuatro torneos, pero tuvo que retirarse lesionada en Roland Garros y perdió en primera ronda de los Juegos Olímpicos ante la española Sara Sorribes.



Con su renuncia, Barty permite la clasificación matemática de Garbiñe Muguruza, séptima en la Carrera a Guadalajara, y de la polaca Iga Swiatek y abre la puerta a que la también española Paula Badosa, actualmente en el número ocho del mismo ranking, pueda optar a estar entre las ocho mejores raquetas del año en las Finales WTA que se celebrarán en la localidad mexicana.