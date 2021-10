Sindicato venezolano denuncia que laboratorios públicos están cerca de cerrar

El director de Monitor Salud, Mauro Zambrano. Foto de archivo. EFE/RAYNER PEÑA R.

Caracas, 22 oct (EFE).- Los laboratorios públicos de bioanálisis de Venezuela "están al borde de un cierre técnico" debido a fallas en los reactivos y malas condiciones de los espacios, entre otros problemas, denunció este viernes el sindicato Monitor Salud.

Estos laboratorios, "muchas veces", no disponen de aire acondicionado para conservar las muestras o agua para la correcta higiene, por lo que "son detonantes del caos que se vive en el sector", detalló Monitor Salud en un comunicado.

Durante septiembre, el sindicato realizó su segundo informe de laboratorios en el que comprobó "que ningún laboratorio se encuentra operativo al 100 %".

El 27 % de los laboratorios usados para la muestra "están en cierre técnico", el 60 % "están operativos con fallas frecuentes" y el 13 % "está operativo con fallas ocasionales".

Para realizar este estudio contaron con datos de 19 laboratorios distribuidos en seis estados del país: La Guaira, Aragua, Guárico, Carabobo, Miranda y Caracas.

En ellos, observaron que, "cuando los turnos en los laboratorios no operaron conforme a lo esperado, se debió fundamentalmente a fallas en el personal, equipos dañados que impidieron el procesamiento de las muestras, fallas en el suministro de los reactivos, así como los equipos de bioseguridad".

Durante dicho mes, 32 trabajadores de los laboratorios "fueron puestos en cuarentena por presentar síntomas y signos de covid-19", mientras que 4 empleados se encuentran hospitalizados por la enfermedad, siempre según el informe de Monitor Salud.

Por su parte, el coordinador general del sindicato, Mauro Zambrano, detalló en su cuenta de Twitter que "Venezuela cuenta con sólo siete laboratorios de Biología Molecular para el diagnóstico del virus SARS-CoV-2" que formen parte de la Red Nacional de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.

Asimismo, explicó que "la dotación para el funcionamiento de los laboratorios es primordial", pero han observado "que lo que falla, en mayor medida, son las pruebas diagnósticas rápidas de covid-19, tanto las antigénicas como las de anticuerpos".

Zambrano detalló que, en los laboratorios reportados, la dotación de elementos como cloro (lejía), desinfectante, bolsas plásticas para desechos biológicos y para material residual "brilló por su ausencia".

Finalmente, denunció que "los pacientes deben costear los gastos de los exámenes de laboratorio porque en los hospitales públicos no existen los reactivos".