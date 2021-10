Simeone: "Me ocupa empezar fuertes"

El entrenador argentino Diego Simeone (i) junto al delantero Luis Suárez durante el entrenamiento el Atlético de Madrid celebrado este viernes de cara a su partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga que les enfrentará a la Real Sociedad mañana. EFE/ Mariscal

Majadahonda (Madrid), 23 oct (EFE).- A Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, le "ocupa empezar fuertes" los partidos, por detrás en el marcador como ha ido su equipo en seis de los once encuentros oficiales de esta temporada, mientras observa ya inminente el desafío que le propondrá este domingo el líder, la Real Sociedad, en el Wanda Metropolitano, y admite que su "búsqueda es siempre generar una seguridad defensiva para poder atacar bien", porque "el fútbol es un equilibrio" entre ambos.

"Es verdad que hemos iniciado muchos partidos abajo en el marcador. Eso demuestra por un lado que el equipo tiene respuestas, porque muchas veces lo pudimos sacar adelante (remontó tres de ellos e igualó otro), pero también es verdad que me ocupa empezar fuertes e intentando mandar en el marcador", remarcó el técnico, cuyo equipo es mucho más resolutivo y rotundo hoy en día en ataque que en defensa, tal y como evidenció de forma más expresiva que nunca el pasado martes en la derrota contra el Liverpool en la Liga de Campeones (2-3).

"El fútbol es un equilibrio. Mi búsqueda es siempre generar una seguridad defensiva para poder atacar bien. Y en ese camino siempre vamos a movernos", remarcó Simeone durante la rueda de prensa telemática tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, con dos bajas: Stefan Savic y Marcos Llorente, ambos por sendas lesiones musculares. En el caso del segundo, por una recaída.

Ninguno de los dos estará este domingo en el Wanda Metropolitano, donde el Atlético nada más ha ganado uno de sus últimos cinco partidos: "Nosotros intentamos siempre jugar de la misma manera en el campo que sea y sacar los partidos adelante. En este principio de temporada ha sucedido un poco lo contrario, ha salido mejor fuera de casa que en casa, pero no tengo ninguna duda de que con el correr de los partidos y la gente que nos acompaña continuamente en los partidos en casa encontraremos la regularidad que el equipo siempre ha tenido".

¿Le habría gustado a Simeone disponer de un quinto central en su plantilla? "Está claro que siempre vamos en consecuencia de las necesidades del club y del equipo. Valoramos que Sime (Vrsaljko) puede jugar tranquilamente de central por derecha, que lo ha hecho en un partido hace dos temporadas con el Alavés y lo hizo muy bien y que ha entrenado esta pretemporada en esa posición. Y Kondogbia lo puede hacer de la misma manera, como lo hizo muy bien, sobre todo en el partido con el Elche, un rato largo con el Oporto... Tenemos respuestas a algunas situaciones pensando siempre que el tercer central tiene que ser alguien más de juego, como por ejemplo ocurre con Mario (Hermoso), que nos da esa posibilidad de, como tercer central, usarlo más en salida también", expuso.

Enfrente, este domingo, el líder: la Real Sociedad de Imanol Alguacil. "No me gustan las comparaciones. Cada uno tiene su forma, su estilo y su búsqueda en consecuencia de lo que siente y tiene dentro de la plantilla que conduce. El entrenador de la Real Sociedad está trabajando muy bien desde que tomó el primer equipo y se ve en los resultados, en el juego, en una continuidad de búsqueda del juego muy asociativo y, sobre todo, con velocidad arriba, con jugadores que juegan muy bien, una buena salida desde atrás y todo lo que demuestra la Real Sociedad año tras año", explicó.