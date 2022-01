Sarah Loinaz confiesa que entró en estado de shock cuando la coronaron Miss España

01-01-1970 Sarah Loinaz en una imagen de archivo de Europa Press.. MADRID, 23 (CHANCE) Ser elegida la mujer más guapa de España no es peccata minuta, si no, que se lo digan a Sarah Loinaz, a quien a un le cuesta asimilar aun que ha sido elegida Miss España 2021. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



La modelo, y representante del País Vasco, no dudó en confesar que en el momento de la coronación sufrió "Un shock emocional total, cuando me ponen la corona me tuvieron que decir 'camina a saludar, que eres tú'". Y no es para menos, ya que este título marca, sin duda, un punto de inflexión crucial en su carrera profesional. El primer paso en su nuevo rumbo es hacer escala en Miss Universo tal y como nos detalla: "Nos vamos el 28 de noviembre a miss universo, a corto plazo es ese el proyecto más importante, un año de reinado que lo cojo con mucha ilusión con un equipazo detrás, enfocados en esa preparación".



Inmersa en este proyecto y en sus estudios universitarios, Sarah asegura que poco tiempo le queda para más, pero se siente muy completa y feliz: "Mi corazón está completo, muy feliz, pero ahora mismo mi compromiso es con la organización de miss España y también estoy estudiando, administración y dirección de empresas, iré ahora a san Sebastián para estar con mi familia un par de días, descansar y coger fuerzas".