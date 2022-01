R.Checa.- La salud del presidente de República Checa, Milos Zeman, "mejora ligeramente"

PRAGA, 23 (DPA/EP)



La salud del presidente checo, Milos Zeman, ha "mejorado ligeramente" en los últimos días, según ha anunciado el equipo de especialistas que le trata desde que fuese ingresado el pasado 10 de octubre en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central Militar de Praga.



El portavoz ha señalado que, por el momento, el mandatario seguirá siendo tratado por el personal sanitario en el centro médico. Según el hospital, el político está siendo tratado por complicaciones de una enfermedad crónica, si bien no se han ofrecido más detalles al respecto.



Zeman, de 77 años, se ha convertido en el principal punto de negociación tras las elecciones generales celebradas a principios de octubre, dado que tiene el poder de nombrar al nuevo primer ministro.



Los partidos de la oposición liberal-conservadora obtuvieron una mayoría de 108 de los 200 escaños de la nueva Cámara de Representantes, que se reunirá en su primera sesión el próximo 8 de noviembre.



No obstante, Zeman puede verse despojado temporalmente de sus poderes si no puede ejercer su cargo por su estado de salud, y la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se ha pronunciado a favor de ello en los últimos días. Esta medida requeriría una mayoría simple en ambas cámaras del Parlamento.