Perú.- Perú anuncia que la designación de Richard Rojas como nuevo embajador en Venezuela "queda sin efecto"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú ha anunciado que la designación de Richard Rojas García como embajador peruano en Venezuela "queda sin efecto" ya que su nombramiento se interrumpió antes de someter la propuesta al Consejo de Ministros.



"No se ha producido el nombramiento del señor Rojas García como embajador del Perú en Venezuela, dado que no se concluyó con el proceso correspondiente", ha aseverado la cartera en un comunicado, después de que en la víspera desde el Ministerio de Justicia avisasen de que la designación de Rojas, quien tiene prohibido salir del país, no se había oficializado.



Exteriores ha asegurado que ya ha procedido a informar al Gobierno venezolano de la decisión final, pese a que la misma cartera anunció la designación la semana pasada e indicó que el Ejecutivo de Nicolás Maduro había acogido con "beneplácito" la propuesta.



Por último, la cartera ha avanzado que su titular, Óscar Maúrtua, informará a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso sobre la situación.



El ministro de Justicia de Perú, Aníbal Torres, afirmó el jueves que la designación nunca fue oficializada, dado que el presidente, Pedro Castillo, no llegó a proponer su nombramiento ante el Consejo de Ministros.



Torres señaló, además, que Rojas no podía ser designado para este cargo después de que el Poder Judicial haya dictado una orden para impedir durante seis meses que el político salga del país sudamericano. Esta orden se emitió de forma posterior al anuncio de la Cancillería de su nombramiento.



La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos solicitó una orden de impedimento de salida del país para Rojas por doce meses por su vinculación a la investigación en curso a la organización 'Los Dinámicos del Centro', si bien la Justicia peruana impuso la medida para seis meses.



La Fiscalía sostiene que Rojas era el encargado de retirar el dinero para entregárselo al líder del gubernamental Perú Libre, Vladimir Cerrón. En concreto, en julio habría intentado retirar más de 376.000 soles (más de 82.000 euros) a nombre de Cerrón.



Los gobiernos de Perú y Venezuela restablecieron la semana pasada su relación diplomática al designar sendos embajadores, siendo acogidos con el "beneplácito" correspondiente Alexander Yánez Deleuze como representante del país caribeño en territorio peruano y Richard Rojas como enviado peruano a Caracas.



De esta forma, el país andino retomaba sus relaciones con Venezuela, ya que hasta entonces reconocía como embajador venezolano en Perú a Carlos Scull, enviado del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó.