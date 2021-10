Pelé reaparece en su 81 cumpleaños y asegura que cada vez está "más joven"

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, en una fotografía de archivo. EFE/Sebastiao Moreira

Sao Paulo, 23 oct (EFE).- El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', convaleciente luego de la extracción de un tumor en el colón el mes pasado, cumple este sábado 81 años de "muchas victorias" y afirmó que cada vez está "más joven".

"Agradezco a todos mis amigos brasileños y del mundo que me desearon salud y felicidad en este día de mi cumpleaños, ya que cada vez me hago más joven que mayor", dijo el triple campeón del mundo (1958, 1962 y 1970), en un video compartido en su perfil oficial de Instagram.

'O Rei' garantizó a sus seguidores que este cumpleaños, que llega casi un mes después de haber salido del hospital, será "mucho más celebrado".

"Son 81 años de vida, con muchas victorias. Y la principal de ellas es celebrarlo al lado de ustedes", indicó el exdelantero de Santos y Cosmos.

Pelé recibió el alta médica el pasado 30 de septiembre después de estar un mes ingresado como consecuencia de una cirugía a la que se sometió para la retirada de un tumor en el colon.

El Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde permaneció internado todo ese tiempo, informó entonces que el ídolo brasileño seguiría un tratamiento de quimioterapia.

Desde su salida de la clínica no ha habido informaciones sobre su estado de salud.

Pelé fue hospitalizado el pasado 31 de agosto para la realización de unos exámenes de rutina que había postergado debido a la pandemia de coronavirus y que le detectaron ese tumor "sospechoso" en el colon del que fue operado unos días después.

Tras la cirugía, pasó varios días en la UCI hasta que le subieron a planta, si bien poco después fue transferido de nuevo a cuidados semi-intensivos debido a una "breve inestabilidad respiratoria".

A partir de ahí, su evolución clínica fue satisfactoria hasta que finalmente recibió el alta.

La salud de Pelé, para muchos el mejor futbolista de la historia, se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.