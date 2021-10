Muguruza, clasificada para las finales WTA

Garbine Muguruza, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- La española Garbiñe Muguruza se aseguró un lugar entre las ocho participantes en las Finales WTA que se disputarán en la ciudad mexicana de Guadalajara del 10 al 17 de noviembre, beneficiada por la renuncia de la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty.

La baja de la oceánica propicia la clasificación automática de Muguruza y amplía las posibilidades de su compatriota Paula Badosa.

Barty aseguró que "no está dispuesta a comprometer" su preparación para el Abierto de Australia en enero, por lo que da por finalizada su temporada y no volverá a jugar en 2021 debido a las restricciones de cuarentena en su Australia natal.

La número 1 del mundo ya pasó dos semanas en cuarentena después de regresar del Abierto de Estados Unidos en septiembre a su casa en Brisbane, y ya comentó que "no está dispuesta a comprometer" su "preparación para enero" cuando se juega el Abierto de Australia.

"Quería que todos supieran que no competiré en más torneos en 2021, incluidas las Finales de la WTA en México", dijo Barty en un comunicado.

"Fue una decisión difícil, pero necesito priorizar mi cuerpo y mi recuperación y concentrarme en tener la pretemporada más fuerte posible para el verano australiano", añadió.

"con los viajes y los requisitos de cuarentena, no estoy dispuesta a comprometer mi preparación", finalizó Ashleigh Barty.

La renuncia sitúa en la cita de Guadalajara a Garbiñe Muguruza, eliminada del torneo de Moscú por la estonia Anett Kontaveit que también aspira a lograr una plaza en el MAsters femenino.

Badosa también está a la espera de conseguir un lugar, por primera vez en su carrera, a las finales WTA. Una derrota, precisamente, de Kontaveit en la final de Moscú, le aseguraría el pasaporte. Si la estonia gana el domingo a Alexandrova Paula Badosa tendría que buscar los puntos en el torneo de Cluj (Rumanía) la próxima semana.

Hasta el momento hay seis jugadoras con la plaza segura en Guadalajara: la bielorrusa Aryna Sabalenka, las checas Barbora Krejcikova y Karolina Pliskova, la griega Maria Sakkari, la polaca Iga Swiatek y la española Garbiñe Muguruza.

Paula Badosa, la tunecina Ons Jabeur y Anett Kontaveit pujan por los otros dos puestos de las Finales WTA.