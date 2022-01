Moldavia.- Gazprom cortará el 1 de diciembre el suministro de gas a Moldavia si no paga 600 millones de euros en deuda

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La gasística rusa Gazprom ha denunciado este sábado que el Gobierno moldavo debe una cantidad estimada de 600 millones de euros y avisado de que si no devuelve el montante y firma un nuevo contrato para el 1 de diciembre, cortará el suministro de gas, según un portavoz.



"Si el pago por el suministro de gas no se paga en su totalidad y, en consecuencia, no se firma un nuevo contrato a partir del 1 de diciembre de este año, entonces Gazprom detendrá el suministro de gas a Moldavia", ha avisado el portavoz Sergei Kuprianov.



La advertencia tiene lugar un día después de que el Parlamento moldavo aprobara la entrada en estado de emergencia durante 30 días, precisamente para paliar la actual crisis energética que atraviesa el país después del fracaso de las negociaciones con la gasística rusa.



La semana pasada, el viceprimer ministro del país, Andrei Spinu, reveló que Moldavia estaba buscando acuerdos con Rumanía, Ucrania y Rusia para frenar la crisis tras criticar a Gazprom por subir los precios de 550 dólares por mil metros cúbicos a 790 dólares, un listón que "no está justificado ni es realista" para el país más pobre de Europa.



El portavoz, en respuesta, ha explicado que Moldavia adeuda 370 millones de euros más retrasos en los pagos hasta llegar a una cantidad que "por alguna razón los representantes de Moldavia no quieren reconocer, porque debe ser que no les gusta, por muy claro y transparente que esté fijado".



Kuprianov ha asegurado también que en este ultimátum "no hay política" de por medio y recordado que la compañía es un monopolio estatal ruso Gazprom. "Gazprom es una sociedad anónima y ni puede operar con pérdidas, ni puede permitirse incorporar los pagos al presupuesto de Rusia. Nuestra paciencia tiene un límite y es Moldavia quien está provocando esta crisis", ha añadido en declaraciones recogidas por RIA Novosti.