Londres y Bruselas prosiguen contactos sobre el protocolo norirlandés

El negociador británico, David Frost. EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 23 oct (EFE).- Las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sobre el protocolo norirlandés del Brexit continuarán la próxima semana después de que los contactos técnicos fueran constructivos, informaron este sábado fuentes oficiales.

El conflictivo protocolo, acordado por las dos partes en 2020 para evitar una frontera física entre las dos Irlandas, ha creado una serie de barreras económicas en el movimiento de mercancías que van entre la isla de Gran Bretaña a Irlanda del Norte.

Pese a unos contactos constructivos, hay brechas importantes entre Londres y Bruselas y fuentes cercanas a las negociaciones no han ocultado la necesidad de lograr un "progreso real".

Según fuentes oficiales, un equipo negociador de la Comisión Europea (UE) viajará a Londres el martes para varios días de intensas conversaciones que incluyen los controles y procesos sanitarios y aduaneros.

El negociador británico, David Frost, y el comunitario, Maros Sefcovic, se reunirán después en Londres -a finales de la próxima semana, en un día no especificado-, agregaron las fuentes.

En las conversaciones de esta semana en Bruselas, los funcionarios británicos establecieron que, si bien hay margen para encontrar puntos en común en algunas áreas, hay diferencias.

"Las conversaciones de esta semana fueron constructivas y hemos escuchado algunas cosas de la UE con las que podemos trabajar, pero la realidad es que todavía estamos muy separados en grandes temas", señaló un portavoz oficial.

"Ha habido mucha especulación sobre la gobernanza esta semana, pero nuestra posición permanece sin cambios: el papel del Tribunal de Justicia de la UE en la resolución de disputas entre el Reino Unido y la UE debe terminar", agregó.

En virtud del protocolo norirlandés, ese tribunal -TJUE- sería el árbitro final en una futura disputa comercial entre las dos partes sobre el funcionamiento de ese protocolo, pero el Reino Unido quiere eliminar esa disposición y reemplazarla con un proceso de arbitraje.

Sin embargo, la Comisión Europea ha insistido en que no avanzará en el tema del TJUE.

Durante meses, los controles de mercancías en Irlanda del Norte han provocado problemas, lo que ha llevado a la UE a proponer reducirlos en un 80 %.