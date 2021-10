Kellogg busca soluciones innovadoras para combatir el hambre en el mundo

Fotografía de archivo de una familia guatemalteca que forman parte de un programa de alimentación escolar en Guatemala. EFE/Esteban Biba

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- La empresa Kellogg debatirá nuevas soluciones innovadoras para apoyar la seguridad alimentaria en el mundo durante la reunión Global Summit del próximo martes, anunció este sábado la multinacional estadounidense.

A la reunión asistirán los altos directivos de la empresa para analizar la importancia de los programas de alimentación escolar y el rol de reconocidos chefs para generar sistemas alimentarios sostenibles.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al menos dos mil millones de personas en el mundo no cuentan con cantidades suficientes de alimentos nutritivos, mientras que 3.000 millones no pueden permitirse dietas saludables.

Durante la Global Summit, que se hará de manera virtual, Kellogg reafirmará su compromiso por combatir el hambre y garantizar la disponibilidad de suficientes alimentos nutritivos para todos bajo el lema Feeding the Future.

En la reunión intervendrán Kim Sundy, directora senior de Sustentabilidad Global de Kellogg Company; Andy Du Plessis, director general de Foodforward Sudáfrica; el chef Arthur Potts Dawson, el jefe de operaciones de Feed Me Seymour, y Joshua Williams, presidente y fundador de Fundación Joshua's Heart.

"A nivel mundial, 1 de cada 9 personas se enfrenta al hambre. Para los niños, el padecer hambre es especialmente devastador con implicaciones como retraso en el desarrollo, enfermedades crónicas y problemas de conducta", aseguró Roberto Vázquez, director de Asuntos Corporativos para Kellogg Latinoamérica.

"De aquí surge la importancia de los programas de alimentación escolar que brindan a los estudiantes una comida nutritiva, mientras pueden jugar y compartir con sus amigos, mejorando así su rendimiento académico", agregó Vázquez.

Durante la Global Summit, los ejecutivos de Kellogg debatirán sobre cómo las escuelas, los chefs, los padres y los productores de alimentos pueden unirse para ayudar a promover el bienestar infantil en las comunidades de todo el mundo.

Entre los temas a tratar se encuentran la importancia de la educación, la nutrición, el acceso a los alimentos para el bienestar total y la innovación para impulsar la accesibilidad alimentaria.

Kellogg mantiene con la iniciativa "Mejores Días" su compromiso de crear para tres mil millones de personas en todo el mundo en 2030 programas de seguridad alimentaria y resiliencia climática y el apoyo al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12 de las Naciones Unidas para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. EFE

ra/esc/cpy