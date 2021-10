Investigación sobre el disparo de Baldwin se centra en la custodia del arma

La investigación policial sobre el disparo mortal con una pistola de utilería disparada por Alec Baldwin durante un rodaje se centraba el sábado en la especialista encargada del arma y en el ayudante de dirección que se la entregó al actor estadounidense.

La directora de fotografía de origen ucraniano Halyna Hutchins, de 42 años, recibió un impacto en el pecho y murió poco después del incidente ocurrido el jueves en Nuevo México, mientras que el director Joel Souza, de 48 años, que estaba detrás de ella, resultó herido, hospitalizado y dado de alta.

La policía interrogó a Baldwin, que cooperó voluntariamente, pero no ha presentado cargos en su contra.

La pistola, que debía tener un cartucho de fogueo, tenía en cambio un cartucho cargado, según la declaración jurada presentada por la oficina del sheriff para obtener una orden de registro, informaron los medios locales.

La declaración jurada asegura que el director adjunto Dave Halls, identificado como el hombre que entregó el arma a Baldwin, gritó "arma fría" mientras lo hacía. Es el lenguaje de la industria para indicar que un arma sólo tiene una bala de salva. El documento judicial, obtenido por AFP, dice que Halls no sabía que el arma estaba cargada.

La policía se está centrando en la secuencia exacta de los acontecimientos que permitieron introducir la munición real en el plató de "Rust", un "western" ambientado en el siglo XIX.

En la llamada telefónica al número de emergencias 911 inmediatamente después del disparo, se podía escuchar la conmoción y la rabia que se sentía en el set.

"Tenemos a dos personas que recibieron disparos accidentalmente con una pistola de utilería; necesitamos ayuda de inmediato", dice la persona que llama a un agente de policía.

"¿Estaba cargada con una bala de verdad?", pregunta el operador. "No... no puedo decírselo", responde la persona que llama. "Este hijo de puta se supone que revisa las armas, es responsable de lo que sucede en el set".

Las directrices de seguridad en el manejo de armas detalladas por el grupo Actors' Equity Association especifican que "toda carga de armas de fuego debe ser realizada por el dueño de la propiedad, el armero o personas experimentadas que trabajen bajo su supervisión directa".

Las directrices recomiendan: "Antes de cada uso, asegúrese de que el arma haya sido probada fuera del escenario y luego pruébela usted mismo. Observe cómo el maestro de utilería revisa los cilindros y el cañón para asegurarse de que ningún objeto extraño o bala falsa se haya alojado en su interior".

Baldwin dijo el viernes que tenía el corazón roto y que estaba cooperando plenamente con la investigación sobre "cómo ocurrió esta tragedia".

Retuiteó una noticia de la revista especializada Variety titulada "A Alec Baldwin le dijeron que el arma de utilería era segura antes del tiroteo fatal, según una declaración jurada".

- "Súper inseguro" -

La pistola utilizada, y otras dos, fueron proporcionadas por la maestra de armas de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, de 24 años e hija de Thell Reed, armero de la industria cinematográfica desde hace mucho tiempo.

En un podcast de septiembre, la joven Gutiérrez-Reed dijo que tenía cierta inquietud por asumir el papel de armero principal por primera vez en la anterior película en la que trabajó, "The Old Way".

"Estaba muy nerviosa al principio y casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de estar preparada", dijo en el podcast "Voces del Oeste", antes de añadir: "Pero al hacerlo, todo fue muy bien".

Halls y Gutiérrez-Reed no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios.

La fiscal Mary Carmack-Altwies dijo en un comunicado el viernes que el caso está en sus etapas preliminares, y añadió: "En este momento, no sabemos si se presentarán cargos".

El diario Los Angeles Times, citando fuentes anónimas, informó que se habían producido al menos tres fallos en la pistola de utilería antes del accidente mortal, y que algunos miembros del equipo habían protestado por las condiciones de trabajo.

El periódico reportó que al menos un operador de cámara había enviado un mensaje a un director de producción, diciendo: "Ya han ocurrido tres descargas accidentales. Esto es súper inseguro".

Rust Movie Productions indicó en un comunicado que no había tenido conocimiento de ninguna "queja oficial", pero que "seguiría cooperando con las autoridades de Santa Fe". Dijo que también estaba llevando a cabo una revisión interna.

bbk/dw/lm/yow/lda