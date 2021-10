Incidencia de muertos por covid-19 y contagios tiende a la baja en Honduras

En medio de las dudas y el miedo, las autoridades sanitarias iniciarán el lunes con una nueva campaña para aplicar una tercera dosis o de refuerzo para que siga a la baja el registro de muertos y contagios. Foto de archivo. EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 22 oct (EFE).- La cifra de muertos por la covid-19 en Honduras se elevó este viernes a 10.192 desde marzo de 2020, con diez nuevos casos registrados, lo que evidencia que los decesos y contagios siguen a la baja, según informes de fuentes oficiales.

El estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) confirmó hoy el fallecimiento de diez personas, "dato correspondiente a varios días, con los que sumaron 10.192", desde que la pandemia se comenzó a expandir en el país centroamericano.

La tendencia a la baja de la pandemia también se reflejó hoy en las 1.367 pruebas procesadas por el Laboratorio Nacional de Virología, de las que 310 resultaron positivas, lo que contrasta con cifras de semanas recientes, que llegaron a superar los 2.000 contagios en un solo día.

El informe señala que con los 310 nuevos casos de contagios, el número se elevó a 374.148 en lo que va de la pandemia.

Fuentes médicas que están al frente de hospitales públicos coinciden con el Sinager en el sentido de que los casos de muertes y contagios por la covid-19 siguen disminuyendo, pero a diario advierten que la pandemia no ha desaparecido y que se deben seguir cumpliendo rigurosamente las medidas sanitarias.

Las mismas fuentes han dicho que el incremento que ha tenido en los últimos dos meses la jornada de vacunación, está contribuyendo a que a diario haya menos muertos y contagios, pero que se siguen registrando decesos incluso entre personas que ya habían recibido una o dos dosis de vacunas.

INDIFERENCIA Y MIEDO HACE QUE MUCHOS NO SE VACUNEN

Muchos hondureños se siguen resistiendo a vacunarse, unos por miedo y otros por indiferencia, según fuentes médicas, por lo que se sigue analizando si se aprueba una iniciativa de ley orientada a que la inoculación sea obligatoria.

Entre las personas que se niegan a vacunarse contra la covid-19 figuran mujeres embarazadas, pese a que alrededor de 120 han fallecido por la misma enfermedad, sin haberse aplicado ni una dosis.

En medio de las dudas y el miedo, las autoridades sanitarias iniciarán el lunes con una nueva campaña para aplicar una tercera dosis o de refuerzo para que siga a la baja el registro de muertos y contagios.

El número de hospitalizados también bajó hoy, con un registro a nivel nacional de 372 hondureños a causa de la covid-19, de los que 207 presentan una condición estable, 129 están graves y 36 en unidades de cuidados intensivos.

Se suman 337 nuevos pacientes recuperados, con los que ya son 115.359 los que se han salvado de morir desde marzo de 2020.

Según el último registro del Sinager, 6,3 millones de personas han sido vacunadas desde febrero, de las que 3,8 millones han recibido la primera dosis y 2,4 millones las dos que hasta ahora ha venido promoviendo la Secretaría de Salud.

El objetivo del Gobierno es vacunar a más del 70 por ciento de los 9,5 millones de habitantes que tiene el país, ha reiterado el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien con frecuencia hace llamamientos a quienes no se han inmunizado, a que lo hagan porque ahora hay suficientes fármacos.