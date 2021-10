Hidalgo, lastrada por su imagen y por la debilidad y división de la izquierda

La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 23 oct (EFE).- La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, que esta tarde es investida por su partido como candidata a las presidenciales francesas de la próxima primavera, está severamente lastrada en sus expectativas por su imagen fuera de la capital, así como por la debilidad y la fragmentación de la izquierda.

A partir de los resultados de una encuesta publicada este sábado por France Info y Le Parisien coincidiendo con el acto político en Lille con el que Hidalgo intenta hacer despegar su campaña, el instituto demoscópico Ipsos-Sopra Steria señala los principales problemas de imagen de la alcaldesa de París en su carrera para el Elíseo.

Para el 39 % de las personas interrogadas, la alcaldesa de París no entiende las preocupaciones de quienes viven fuera de la capital, un 33 % estiman que sus proposiciones no son creíbles, un 30 % que no es capaz de unir a los franceses y un 28 % que no tiene la estatura para ser presidenta.

En el extremo opuesto, sus principales bazas son su experiencia en la gestión en tanto que primera edil de París (para el 33 %), su condición de mujer (para el 28 %) y un programa de izquierdas que se apoya tanto en las cuestiones sociales como en las medioambientales (para el 23 %).

Hidalgo hizo pública su intención de ser candidata a la jefatura del Estado el 12 de septiembre y desde el 14 de octubre es la elegida por los afiliados del Partido Socialista para representarlos, en virtud de una votación interna, pero estas seis semanas no le han servido para mejorar su popularidad.

Las encuestas de intención de voto publicadas en las últimas tres semanas le atribuyen una media del 5 % de los votos en una hipotética primera vuelta en la que quedaría relegada a la novena posición de los que por ahora se postulan al Elíseo.

No solo eso. Quedarían por delante de ella otros dos pretendientes de izquierdas, Jean-Luc Mélenchon de la Francia Insumisa (con una media del 8,9 %) y el líder ecologista Yannick Jadot (8,3 %).

Una posición doblemente inquietante para sus aspiraciones. En primer lugar porque la suma de las intenciones de voto de todos los candidatos catalogados de izquierdas (siete en total) se sitúa en un nivel particularmente bajo, el 28 %, según otro estudio demoscópico de Ipsos para Le Monde.

Y en segundo porque de acuerdo con la encuesta de Ipsos-Sopra Steria, el 64 % de los simpatizantes de izquierda lo que querrían es que esos candidatos se unieran ya que es la única forma que permitiría que alguno de ellos pudiera calificarse para la segunda vuelta.

Frente a ellos, el presidente francés, Emmanuel Macron, aparece claramente favorito para colocarse en cabeza en la primera vuelta con una media del 16,2 % de intención de voto de media en las encuestas de las tres últimas semanas.

Y junto a Macron, los que tienen más posibilidades para pasar a la segunda vuelta (solo se califican dos) son dos pretendientes ultraderechistas, Marine Le Pen (19,3 %) y Eric Zemmour (15,6 %), seguidos de dos barones de la derecha clásica, Xavier Bertrand (13,6 %) y Valérie Pécresse (10,3 %).