Hablamos con Mayra Gómez tras meses de encierro

20-10-2021 MAYRA GÓMEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 23 (CHANCE)



Mayra Gómez no ha pasado por su mejor momento estos últimos meses, la muerte de su marido le provocó una tristeza brutal en la que ha estado sumida durante todo este tiempo y lo cierto es que las apariciones públicas de la cantante han sido más bien pocas.



Hemos hablado con Mayra Gómez y la hemos encontrado algo más animada, de hecho nos ha hablado sobre cómo está llevando la muerte de su marido: "Yo no le llamaría una depresión. Una depresión es algo muy jodido y la persona que lo padece lo pasa muy mal, y yo he tenido una reacción a un hecho que me ha pasado, no es una depresión. Una depresión, por lo general, suele venir sin que haya un motivo desencadenante, sino que la persona entra en depresión y quien tiene una depresión le cuesta muchísimo salir adelante así que desde aquí mi solidaridad a todos los que tengan una depresión".



La actriz relata el mal trato que recibió Alberto estando enfermo: "después de cuarenta y ocho años ver que me lo han dejado morir como si fuera una colilla, que no hubo una ambulancia para él o un médico para él es muy triste, muy duro, pero hay que seguir adelante por él. Por él tengo que salir adelante".



Muy concienciada con la Covid, la artista desvela por qué permanece encerrada en casa: "yo seguiré saliendo con cuentagotas, es parte de mi responsabilidad y tengo que ser muy consciente. Yo soy una persona de alto riesgo por el cáncer que tuve y me tengo que cuidar, pero para no fastidiar a otros. Lo que sí es que intento tener más ilusión por hacer mi vida cada día, pero no solo yo lo está pasando mal lo único que nos falta es una plaga de langostas, por Dios, ¡hasta un volcán activo! No nos olvidemos de la palma, por dios, cuando se vayan los periodistas, cuando se vayan las cámaras de televisión no nos olvidemos porque nos van a necesitar por mucho tiempo. Mi corazón está con la palma, ¿vale?. Emocionada, Mayra desvela seguir enamorada de su marido: yo le voy a echar de menos cada día de mi vida, pero no solo eso, yo sigo enamorada de mi marido".