Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Sporting afloja en la pelea por el liderato tras caer en El Molinón

El Valladolid vence al Sporting en El Molinón. El Sporting de Gijón no estará inmerso esta semana en la pelea por el liderato de la Liga SmartBank tras perder, en El Molinón, a manos del Real Valladolid, cuya racha le ha metido en puestos de 'playoff', mientras que el Tenerife logró un valioso triunfo a costa de un Leganés que sigue metido en problemas en partidos de la jornada 12.



El equipo de David Gallego no tuvo su mejor tarde como local y pronto comenzó abajo en el marcador por una acción de Aguado a los 37 minutos. El gol noqueó a los asturianos, que encajaron el segundo por mediación de Plata a 20 minutos para el final. El goleador Djurdjevic puso emoción al final con el 1-2, pero el marcador no volvió a moverse. Los de Pacheta son ya sextos tras su segundo triunfo seguido fuera de casa.



Por su parte, el Tenerife olvidó su reciente 'minicrisis' -derbi canario incluido- a costa de un Leganés que no sabe por dónde le vienen. Los canarios se adelantaron con un tanto de Eladi, los madrileños igualaron con un buen cabezazo de Sergio González, que necesitó cuatro minutos de VAR para ser validado, pero de nuevo Eladi dejó al equipo de Asier Garitano en los puestos de descenso a Primera RFEF a pocos minutos para el 90.



Además, el Málaga volvió a ganar al calor de la Rosaleda (1-0) con un gol de Genaro Rodríguez y ya es noveno en la tabla, a sólo dos puntos de la promoción, y el Fuenlabrada perdió fuelle en esa misma pelea al ceder por 3-1 en su visita al recién ascendido Ibiza. Los de Carcedor vencieron con tantos de Javi Lara, Goldar y Nono.



--RESULTADOS DE LA JORNADA.



-Sábado.



Ibiza - Fuenlabrada 3-1.



Sporting - Valladolid 1-2.



Málaga - Lugo 1-0.



Leganés - Tenerife 1-2.



-Domingo.



Amorebieta - Real Sociedad B 14.00.



Mirandés - Almería 14.00.



Burgos - Huesca 18.15.



Ponferradina - Oviedo 18.15.



Las Palmas - Alcorcón 21.00.



-Lunes.



Girona - Zaragoza 21.00.



-Viernes.



Eibar - Cartagena 2-1.