Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Real Madrid

Barça y Madrid abren una nueva era de Clásicos



Un Camp Nou con pleno de aforo vivirá un Clásico de incertidumbres



BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)



El primer Clásico de la temporada 2021/22 aterriza este domingo en un Camp Nou que podrá estar lleno por primera vez desde la llegada de la pandemia y que abrirá una nueva era de Clásicos, sin Leo Messi de blaugrana, y en un momento de cierta incertidumbre tanto para blaugranas como para blancos.



Ni Messi ni Sergio Ramos ni las estrellas más brillantes del momento estarán en el verde del Camp Nou, pero un Clásico sigue siendo un Clásico y los tres puntos en juego van más allá, pues quien gane estará por delante del eterno rival en LaLiga y podrá decir que abre la nueva era, la de la 'nueva normalidad' en pandemia, con victoria.



Y quizá sea el momento de cambiar de miras y apuntar hacia Ansu Fati y Vini Jr, los llamados a liderar a Barça y Madrid en las campañas venideras. Pero ni unos ni otros se ciñen a un único jugador y quizá, por contra, sea el momento de recuperar los Barça-Madrid, y viceversa, sin poner el foco en sólo dos jugadores.



Lo que depende del socio y aficionado blaugrana es llenar un Camp Nou que, desde que puede abrir al cien por cien de su capacidad, se ha quedado medio vacío. Aún así, el Barça ha logrado enlazar por primera vez en esta temporada dos victorias consecutivas ane Valencia (3-1) y Dinamo de Kiev (1-0), en Liga y 'Champions' respectivamente.



El Barça busca una segunda victoria consecutiva en LaLiga, la tercera en el cómputo tutol de competiciones, para seguir respirando ese aire puro de renovación en ese globo que hinchó Gerard Piqué en la 'Champions', con su gol del triunfo ante el Dinamo, y previamente Ansu Fati en Liga.



Después de cuatro Clásicos sin victoria 'culer', hay ganas, y muchas, en Can Barça de superar al eterno rival. Desde 2019, con 0-1 en el Santiago Bernabéu, que los blaugranas no se hacen con la victoria. El balance de los últimos cinco Clásicos es de esa victoria para el Barça, un empate y tres victorias del Real Madrid, incluida la del año pasado en el Camp Nou (1-3), hace justo un año atrás.



La situación es distinta, ahora. El Real Madrid llega a la cita con dos puntos más que el Barça en la tabla. Dos puntos más que un Barça que parecía perdido, con Ronald Koeman en el alhambre del despido, y sin jugar bien dejando escapar ese famoso 'ADN Barça' que vive en las hemerotecas de papel y audiovisuales. Aún así, sólo dos puntos.



Eso iguala este Clásico, al que sí que parecía que el Madrid llegaría como ligero favorito, pero con un Camp Nou que puede equilibrar ahora esa balanza. Empezó mucho mejor la temporada el Madrid respecto al Barça, pero la cosa está pareja y con las aguas más calmadas en Barcelona, o eso parece.



Pero también cogió fuerzas en Europa para este Clásico el Real Madrid, que aniquiló al Shakhtar (0-5) con doblete de un Vini Jr. que llega muy enchufado a este partido en el que, quiera o no, tendrá muchos focos encima. Por mucho que finalmente el 'jefe' del ataque blanco, Karim Benzema, pueda estar en el once inicial al dejar atrás unas molestias.



De hecho, no habrá bajas de última hora. Si Benzema está recuperado de un golpe en el empeine, también Eden Hazard está en la lista y Dani Carvajal está de vuelta. En el Barça, Jordi Alba, tocado también tras el duelo ante el Dinamo, está en la lista y apunta a titular.



Así, las bajas son las conocidas de antemano --Araujo, Dembélé, Braithwaite y Pedri, en el Barça, y Bale, Ceballos, Jovic e Isco, en el Madrid--. Regresa en el Barça Eric Garcia, sancionado ante el Dinamo de Kiev.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Dest, Memphis Depay y Ansu Fati.



REAL MADRID: Courtois; Nacho, Éder Militao, Alaba, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Valverde, Benzema y Vini Jr.



--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano)



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.