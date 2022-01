Fútbol.- La Asociación de Ex Jugadores del CD Teruel donará a La Palma 4.500 euros recaudados en un partido benéfico

23-10-2021 La Asociación de Ex Jugadores del CD Teruel donará a La Palma 4.500 euros recaudados en un partido benéfico. La Asociación de Ex Jugadores del CD Teruel va a enviar al Cabildo Insular de La Palma los 4.500 euros recaudados en el partido benéfico del pasado sábado frente a la Agrupación de Ex Futbolistas de la UD Levante, para ayudar a las personas afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. DEPORTES AYUNTAMIENTO DE TERUEL



TERUEL, 23 (EUROPA PRESS)



Desde la Asociación de Ex Jugadores del CD Teruel han querido agradecer a todas las personas que acudieron y participaron comprando las entradas donativos y la fila 0 y a todas las empresas turolenses que colaboraron con su generosidad y su aportación económica.



También han tenido unas palabras de gratitud para la Agrupación de exjugadores de la UD Levante por su participación altruista y para todos y cada uno los numerosos clubes que enviaron material deportivo, como la SD Huesca, Casademont Zaragoza, Benidorm, Cartagena, Hércules CF, UD Levante o Albacete Balompié.



Los reconocimientos se han extendido hasta la Liga de Fútbol Profesional, el Comité Técnico de Árbitros en su sede de Teruel y a las instituciones implicadas: Ayuntamiento de Teruel, Comarca Comunidad de Teruel, Diputación Provincial de Teruel, y "muy especialmente" la Federación Tinerfeña de Fútbol y su Delegación de la Palma por "su cercanía y agradecimiento y cariño mostrado a la ciudad de Teruel a través de numerosos clubes de fútbol palmeros.



La Asociación turolense ha informado de que próximamente comenzarán a preparar el VII Memorial Benéfico Santiago Rueda e intentarán nuevamente colaborar con ONG y entidades sociales sin ánimo de lucro a través de la organización de este evento.