Fútbol.- La Asamblea suspende temporalmente el autocontrol económico de la Junta blaugrana

23-10-2021 Asamblea General de Socios Compromisarios del FC Barcelona DEPORTES FCB



Aprobados los cambios en los Estatutos a excepción de la relación con las peñas



BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)



La Asamblea de Socios Compromisarios del FC Barcelona ha aprobado todos los cambios en los Estatutos del club propuestos por la Junta Directiva, como ampliar el máximo número de directivo o suspender temporalmente el autocontrol económico para evitar pérdidas, a excepción de un único cambio rechazado, por dos votos, como es la relación entre club y sus peñas.



En una votación que se hizo punto por punto, cambio por cambio, los compromisarios aceptaron todas las propuestas a excepción de una; la peñística. En el artículo 16, de los más polémicas, el club pedía tener una relación directa con cada una de las peñas, a nivel individual o grupal por zonas, sin el intermediario de la Confederación Mundial de Peñas.



Además, se pedía eliminar que los representantes de la Confederación, hasta 30 por Asamblea, tuvieran derecho a formar parte indefinidamente de las Asambleas Generales. El resultado de la votación fue de 232 votos a favor del cambio, por 70 en contra y 39 en blanco, no llegándose por dos votos a los 2/3 exigidos por los Estatuos, y declinándose la propuesta de la Junta.



De este modo, entre otras cosas, no se elimina el artículo 23.1 n su apartado e) que establece que los presidentes de las federaciones territoriales de peñas forman parte de la Asamblea como socios compromisarios.



Otro punto caliente de este punto del orden del día era la votación del artículo 67, la siguiente disposición transitoria: "A consecuencia de las pérdidas registradas y del endeudamiento del club existente en el momento de aprobarse las cuentas anuales relativas al ejercicio 2020-2021, el artículo 67º de los Estatutos queda provisionalmente en suspenso y sin efectos, hasta la restitución del patrimonio neto positivo".



Esta propuesta, aprobada por 265 votos a favor, 54 en contra y 18 en blanco, resulta del hecho de que las exigencias contenidas en el artículo 67º de los Estatutos de restablecer una situación de desequilibrio patrimonial o de pérdidas en el plazo de dos temporadas y de mantener una cierta proporción entre el endeudamiento neto y el nivel de EBITDA, actualmente resulta "inalcanzable", defendió la Junta.



Elena Fort, vicepresidenta institucional, aseguró no obstante que la Junta se compromete a que la suspensión de Artículo 67 sea revisable en casa Asamblea. "Cada año explicaremos qué pasa con el patrimonio neto y los compromisarios ejerceréis el control", aportó.



En otro orden de cosas, la Asamblea aprobó con mayoría modificar la duración del mandato de cada Junta Directiva, pasando de 6 a 5 años a excepción del mandato actual, que finalizará el 30 de junio de 2026 en la medida en que el mandato de la actual Junta Directiva se inició con una duración prevista de seis años, según los Estatutos vigentes en el momento de la celebración del acto de votación. Además, el número máximo de directivos pasa de 21 a 25, manteniéndose en 14 el mínimo de miembros de una Junta Directiva.



Se aprobó también la modificacón del artículo 4, y ahora el club "velará por la protección y promoción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". "En cumplimiento de estos objetivos, el Club promoverá los valores democráticos de la igualdad y la no discriminación y luchará por la erradicación de todas las actitudes machistas, homófobas y racistas en el ámbito social y del deporte".



Queda modificada también la adquisión de la condición de socio, que se podrá realizar de forma presencial o telemática --con firma digital o elemento de seguridad similar del interesado--.