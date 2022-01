Fútbol.- Borja Garcés se va de boda en día de partido sin el permiso del Leganés

24-10-2021 Borja Garcés, jugador del Atlético de Madrid cedido al Leganés. El delantero del Leganés Borja Garcés ha sido el gran protagonista este sábado tras la derrota del conjunto pepinero (1-2) frente al Tenerife sin haber llegado a jugar un solo minuto después de haberse marchado a una boda en Melilla, su tierra natal, sin el pertinente permiso del club o de su técnico Asier Garitano. DEPORTES CD LEGANÉS



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El delantero del Leganés Borja Garcés ha sido el gran protagonista este sábado tras la derrota del conjunto pepinero (1-2) frente al Tenerife sin haber llegado a jugar un solo minuto después de haberse marchado a una boda en Melilla, su tierra natal, sin el pertinente permiso del club o de su técnico Asier Garitano.



"Es una aberración y una auténtica barbaridad. Y no lo voy a consentir con ningún jugador. Mientras yo esté aquí no va a volver a jugar", indicó Garitano sobre Garcés en la rueda de prensa posterior a la derrota en el Municipal Butarque.



Garcés, de 22 años, está cedido en el Leganés por el Atlético de Madrid, equipo al que pertenece y con quien realizó la pasada pretemporada. Sin embargo, el joven melillense no convenció a Diego Pablo Simeone y acabó buscando un club cerca de casa para contar con minutos.



Este sábado hubiera sido un jugador importante para el Leganés que tiene a sus otros dos delanteros lesionados: Sabin Merino y Jon Bautista. El club pepinero no atraviesa su mejor momento en la Liga SmartBank, donde ocupa la vigésima posición con 10 puntos de 36 posibles.