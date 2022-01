Fórmula 1/GP Estados Unidos.- Carlos Sainz: "Estamos sufriendo todos con la degradación"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Ferrari Carlos Sainz reconoció que están "sufriendo" con la "degradación" del circuito de Austin, escenario este domingo del Gran Premio de Estados Unidos, y destacó sus "buenas sensaciones" pese a las dificultades que le han permitido conseguir el sexto puesto en la parrilla de salida.



"Buenas noticias y buenas sensaciones con el coche", dijo el madrileño en declaraciones a DAZN. "He conseguido ir rápido, he hecho buena Q1 y Q2, quizá nos ha faltado arriesgar un poco más y poner el neumático medio al principio. Por alguna razón tenemos que analizar qué podríamos haber hecho mejor", añadió.



"Hemos sido los únicos en salir con blando y de cara a la carrera puede comprometernos un poco en carera. Pero por lo demás he hecho una buena vuelta en la Q3 y creo que Charles (Leclerc) ha hecho un vueltón porque ya la mía era bastante buena", manifestó el piloto de Ferrari.



De cara al domingo, Sainz dijo que el "objetivo" será "aprovechar el neumárico blando" porque todas las "predicciones dicen que es el mejor". "Veremos qué podemos hacer para sufrir un poquito menos con el blando y la degradación. Intentaremos hacer algo diferente, es lo que hay", aseguró. "Estamos sufriendo todos con la degradación, nosotros mucho, pero los demás parece que también", finalizó.