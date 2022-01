Europa.- Las ex primeras damas polacas piden un trato humano para los migrantes

PRAGA, 23 (DPA/EP)



Tres ex primeras damas polacas han pedido este sábado en una declaración conjunta un trato más humano para los refugiados y migrantes que llegan a las fronteras del país.



Jolanta Kwasniewska y Anna Komorowska han participado en una manifestación convocada frente a la sede de la Guardia de Fronteras en la localidad de Michalowo bajo el lema "Madres en la frontera", ha infomado la agencia de noticias PAP. Danuta Walesa, esposa del Nobel de la Paz Lech Walesa, también ha respaldado la iniciativa, aunque no ha estado en persona.



"Rechazamos en particular el trato inhumano de los niños", ha afirmado Komorowska, esposa de Bronislaw Komorowski, presidente del país entre 2010 y 2015. La iniciativa ha invitado además a los vecinos de la zona fronteriza a mostrar una luz verde en sus ventanas para ofrecer ayuda a los migrantes.



Polonia y otros países de la UE señalan a Bielorrusia por fomentar la llegada de migrantes, iraquíes en su mayoría, en lo que sería una represalia de Minsk a las sanciones impuestas por Bruselas.