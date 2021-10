España, México, Tricolor y Chile disputarán la final de God Level

Los gallos "Chuty" (i) y "Skone" tras ganar la Final Gold Level All Star 2020 celebrado en el Palacio de Vistalegre de Madrid el 26 de enero de 2020. EFE/David Fernández/Archivo

Redacción cultura, 23 oct (EFE).- Los equipos de España, México, Tricolor y Chile se disputarán el título mundial de God Level Grand Slam World Edition tras clasificarse para la fase final en la cuarta jornada celebrada en Guadalajara (México).

Con el combinado español, el conjunto mexicano y el equipo tricolor ya clasificados de forma matemática para la fase final antes de la cuarta jornada, el bando de Chile consiguió el último pase, correspondiente a la cuarta posición, al imponerse a los representantes colombianos y venezolanos. De esta forma, el equipo argentino, que dependía de sí mismo, y el peruano, que partía en la última posición, no batallarán por el título en la última fecha.

Con un total de 17.500 puntos, el equipo español se consolidó en el primer puesto de la tabla, seguido de cerca por el conjunto mexicano, con 16.250. El bando tricolor terminó en tercer lugar, con 12.000 tantos acumulados, mientras que los 8.750 puntos de la selección chilena fueron suficientes para terminar en cuarta posición. Por una diferencia mínima de solo 250 puntos, el combinado argentino, con 8.500, se quedó en quinta posición, sin opciones de disputar el título. La colista selección peruana cerró la tabla en última posición con 3.000 tantos.

En la final anticipada entre los dos combinados más en forma a lo largo de la gira mundial, el equipo español, compuesto por Gazir, Chuty, Skone y Sara Socas, se llevó el duelo en lo alto de la clasificación ante el favorito mexicano compuesto por Aczino, Lobo Estepario, Rapder y Karey, que llegaba como líder tras su destacada actuación en la jornada anterior disputada en Tijuana.

En la batalla individual que inauguraba el duelo, Chuty superó de manera directa al local Rapder, que no pudo brindar una victoria a su público de Guadalajara. El madrileño no titubeó ante el actual campeón del mundo de Red Bull y superó al tapatío con claridad, tanto en las rondas de temáticas como en los minutos libres, haciendo gala de su afilado ingenio, su agresiva puesta en escena y su contundencia rima tras rima.

Los enfrentamientos posteriores por equipos, mucho más ajustados, necesitaron llegar hasta las réplicas para dilucidar al vencedor. Sara Socas superó a Karey en la ronda de desempate después de formar una potente dupla con Gazir. Después, en el duelo por tríos entre Socas, Gazir y Skone frente a Rapder, Aczino y Lobo Estepario, este último superó a Skone en la réplica y obtuvo la única victoria del día para el equipo azteca.

Por su parte, el combinado chileno, compuesto por Teorema, Kaiser, Nitro y KMC, se llevó el duelo ante el equipo tricolor, formado por los colombianos Valles-T y Marithea y los venezolanos Letra y Lancer Lirical, y cumplió con su deber a la espera de conocer el resultado de Argentina, del que dependía su clasificación.

A pesar de la derrota inicial de KMC ante Lancer Lirical, 'La Trilogía' formada por los representantes chilenos Teorema, Kaiser y Nitro volvió a lucir su habitual conexión en la composición y ejecución de los ataques y logró revertir el resultado en los enfrentamientos por parejas y tríos.

Así, los 4500 puntos conseguidos por el equipo de Chile dejaban a Perú sin opciones matemáticas de clasificarse a la fase final. No obstante, el combinado peruano, compuesto por Jaze, Nekroos, Jota y Maricielo, no quiso despedirse por la puerta de atrás de God Level y tuvo un cometido trascendental en el desgraciado desenlace clasificatorio para los argentinos Mecha, Klan, Stuart y Saga.

Si bien Maricielo empezó perdiendo su enfrentamiento individual ante Saga de manera directa y la pareja compuesta por Jaze y Nekroos no pudo imponerse a Mecha y Stuart en el duelo de dúos, el decisivo enfrentamiento entre tríos cambió por completo el destino del equipo argentino. La admirable actuación del dúo inca, al que se incorporó Jota, frente Mecha, Klan y Stuart, arrebató a Argentina unos puntos trascendentales que a la postre les dejaron fuera de la fase final.

Por una mínima diferencia de 250 puntos, Chile disputará la final por el campeonato de God Level Grand Slam World Edition junto a España, México y Tricolor en la última jornada, que se celebrará en Monterrey el próximo 24 de octubre.

David Timón y Pedro Martín