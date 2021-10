El juicio a Salvini por el bloqueo del Open Arms comienza hoy en Palermo

El exministro del Interior italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CLAUDIO PERI

Palermo (Italia), 23 oct (EFE).- El juicio en Palermo (Sicilia) contra el exministro del Interior italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, por haber impedido desembarcar durante 19 días a cerca un centenar de migrantes rescatados en el Mediterráneo central por el barco de la ONG española Open Arms, comienza hoy con la aceptación por parte del Tribunal de la lista de los testimonios de las partes.

Después de la suspensión de la que debía ser la primera audiencia el pasado 15 de septiembre para buscar un aula más grande ante el interés mediático y la numerosa presencia de las partes civiles y abogados, el juicio se inicia de hecho hoy a las 9.30 horas (7.30 GMT) en la llamada "aula bunker" de la cárcel Pagliarelli de Palermo.

Durante esta primera audiencia, la Segunda sección del Tribunal penal de la capital siciliana decidirá la admisión o no de los varios testigos presentados por defensa, acusación y partes civiles y se valorará alguna documentación.

Entre la veintena de testigos que ya ha presentado el fiscal Francesco Lo Voi se encuentra el ex primer ministro Giuseppe Conte; la ministra del Interior, Luciana Lamorgese; el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio y los exministros Danilo Toninelli (Transportes) y Elisabetta Trenta (Defensa).

El fiscal también pidió escuchar al comandante del Open Arms en esa operación, Marc Reig, y a la jefa de misión, Ana Isabel Montes Mier, mientras que Salvini adelantó que en la lista de testigos presentados también se encuentra el actor Richard Gere, que ha mostrado su apoyó al trabajo de Open Arms.

La abogada de Salvini, la también senadora de la Liga, Giulia Buongiorno, también ha pedido escuchar además de a Conte y algunos exministros, al excomisario europeo de Migración, Interior y Ciudadanía, Dīmītrīs Avramopoulos y al ex primer ministro maltés Joseph Muscat.

Durante el proceso preliminar el juez admitió que se personasen como damnificados los municipios de Palermo y Barcelona (España) junto con otras 21 entre representantes de los migrantes y el fundador de la ONG, Oscar Camps.

Salvini está acusado de secuestro de persona e incumplimiento de funciones lo que llevaría una pena de hasta 15 años, cuando en agosto de 2019 el entonces ministro de Interior italiano aplicó su política de puño duro contra la migración y los puertos cerrados y dejó a cerca un centenar de migrantes 19 días esperando un puerto.

Durante esos días se produjeron numerosas evacuaciones de migrantes por problemas sanitarios y comenzó un pulso entre las autoridades judiciales y Salvini, que siguió oponiéndose al desembarco.

Ante esta negativa, el Ejecutivo español ordenó habilitar el puerto de Algeciras y después el de Palma como destino para el Open Arms, pero la ONG rechazó la oferta por considerar inviable emprender otros cinco días de travesía e insistió en atracar en Lampedusa.

Finalmente, el fiscal de Agrigento (Sicilia), Luigi Patronaggio, atendió la demanda de la ONG y ordenó el desembarco, que se produjo en la noche del 20 de agosto y se abrió una investigación a Salvini por abuso de poder y secuestro de personas.

Salvini, que estará presente en Palermo, ha siempre afirmado que en esos días "defendió a su país" pero también que se trató de una decisión colectiva de todo el Gobierno formado por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas y encabezado por Giuseppe Conte.