El Bayern sigue de goleada en goleada y derrota 4-0 al Hoffenheim

EFE/EPA/RONALD WITTEK

Berlín, 23 oct (EFE).- El Bayern mantuvo la dinámica de sus últimos partidos y goleó este sábado al Hoffenheim por 4-0, un resultado que le permite conservar el liderato de la Bundesliga después de que sus dos perseguidores más cercanos, el Borussia Dortmund y el Friburgo, también ganaran sus partidos.

El Dortmund, sin el lesionado Erling Haaland, derrotó a domicilio por 1-3 al Arminia Bielefeld con goles de Emre Can, Mats Hummels y Jude Bellingham, mientrass que el Friburgo logró una victoria por 0-2 en su visita al Wolfsburgo.

El Dortmund sigue un punto por debajo del Bayern y el Friburgo, a dos del líder.

Con el entrenador Julian Nagelsmann dirigiendo a su equipo desde casa -está aislado por coronavirus-, el Bayern presentó cinco cambios en el once titular con respecto al que derrotó el miércoles por 0-4 al Benfica en la Liga de Campeones.

El Bayern dispuso de ocasiones de gol para conseguir un resultado aún más abultado. En el minuto 2 llegó la primera con un remate de Lewandowski que salió desviado rozando un poste. En el 8, tras un robo de balón de Musiala en el borde del área, Gnabry marcó, pero el VAR anuló el tanto por falta previa.

El 1-0 no tardó en llegar. Lo marcó Gnabry en el minuto 16.

El último pase salió de los pies de Musiala, pero antes hubo una combinación que empezó Upamecano desde la mitad del campo y luego prolongaron Omar Richards, Thomas Müller y Joshua Kimmich, a lo largo de todo el borde del área, de izquierda a derecha, antes del toque final de Gnabry.

El Bayern jugaba a placer, permitía poco atrás y delante tenía ganas de más.

El segundo gol lo firmó Lewandowski en el minuto 30, en una jugada de contragolpe. Gnabry recuperó la pelota cerca del área bávara, metió un pase largo que Lewandowski prolongó de cabeza a Müller, que devolvió el esférico al polaco y éste marcó desde unos 20 metros.

El segundo tiempo comenzó con la misma tónica y antes del primer minuto Gnbary tuvo una gran ocasión a pase de Müller, pero se encontró con una buena parada de Oliver Baumann.

Después hubo una fase en la que el Bayern bajó un poco la intensidad. Hubo una buena ocasión de Bebou en el minuto 50 y un remate desviado de Skov desde fuera del área. El Hoffenheim pudo volver a meterse en el partido.

Pero el Bayern volvió a apretar. En el minuto 75 Kingsley Coman tuvo una buena ocasión dentro del área, pero su remate salió desviado. En el 80, el meta Oliver Baumann reaccionó con una gran parada a un cabezazo de Choupo-Moting.

En el minuto 82, en el siguiente saque de esquina, llegó la sentencia. Un despeje desafortunado de la defensa del Hoffenheim pegó en la espalda de Marcel Sabitzer y el balón le quedó a Choupo Moting, que definió desde corta distancia.

Siete minutos después, tras un buen pase en profundidad de Upamecano, Coman aumentó la cuenta.

El RB Leipzg tambien goleó hoy al derrotar a domicilio por 1-4 al colista Fürth.