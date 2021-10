Chicago Bulls derrota a New Orleans Pelicans por 128-112

Chicago Bulls se impuso en casa a New Orleans Pelicans por 128-112 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Chicago Bulls lograron la victoria fuera de casa contra Detroit Pistons por 88-94. Por su parte, los de New Orleans Pelicans perdieron en casa con Philadelphia 76ers por 97-117. Con este resultado, Chicago Bulls suma pleno de victorias en dos partidos disputados en la competición, mientras que New Orleans Pelicans se queda con ninguna victoria en lo que llevamos de competición.

El primer cuarto estuvo dominado por el equipo local, llegó a ir ganando por 14 puntos (28-14) y terminó con un resultado de 28-17. Posteriormente, durante el segundo cuarto Chicago Bulls se distanció en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 10-2 durante el cuarto y consiguió la máxima diferencia de puntos (18 puntos) al final del cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 37-30. Tras esto, los rivales llegaban al descanso con un 65-47 en el electrónico.

En el tercer cuarto los visitantes recortaban distancias en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2 hasta que acabó con un resultado parcial de 27-28 y un total de 92-75. Por último, en el transcurso del último cuarto los jugadores del equipo visitante también lograron acercarse de nuevo en el luminoso, aunque no lo suficiente para conseguir ganar el partido y el cuarto acabó con un resultado parcial de 36-37. Tras todo esto, el partido concluyó con un resultado final de 128-112 para los locales.

Durante el partido, destacó la participación de Zach Lavine y Demar Derozan, que consiguieron 32 puntos, cinco asistencias y seis rebotes y 26 puntos, cuatro asistencias y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Brandon Ingram y Devonte' Graham, con 26 puntos, ocho asistencias y ocho rebotes y 21 puntos, seis asistencias y seis rebotes respectivamente.

En el siguiente encuentro de la NBA Chicago Bulls se enfrentará a Detroit Pistons en el United Center. Por su parte, New Orleans Pelicans se enfrentará a Minnesota Timberwolves en el Target Center.