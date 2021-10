Cariño lleva su "tontipop" a México tras la cancelación de varios conciertos

Fotografía sin fecha especifica de toma, cortesía de Sonido Muchacho, donde se observa a las integrantes de la banda española Cariño, mientras posan en la Ciudad de México (México). EFE/Jorge Rico/Sonido Muchacho/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- La banda de pop española Cariño ofrecerá dos conciertos este fin de semana en la Ciudad de México después de varias cancelaciones debido a la pandemia de coronavirus, algo con lo que se sienten "esperanzadas", dijeron este sábado a Efe.

"(Nos sentimos) esperanzadas porque yo veía que no se iba a hacer y tenía muchas ganas. Ninguna de las tres hemos ido a Latinoamérica pero nos flipa la gente, el calor humano y la música latina", dijo María Talaverano, vocalista y teclista de la banda que se autodenomina de "tontipop".

Este sábado y el domingo tocarán en el Foro Indierocks, la sala de música alternativa más reconocida de la Ciudad de México, a donde llegan después de haber cancelado varias veces y cuyas entradas se acabaron hace ya más de un mes, aunque se abrieron algunas plazas a última hora.

"No sé si hemos cancelado dos, tres o cuatro, yo creo que son tres... Muchas veces", explicó María en entrevista, a la vez que se mostró emocionada de poder llegar a esta sala, de la que dijo "todo el mundo habla súper bien".

Desde que anunciaron una gira por México antes de la pandemia, los seguidores mexicanos de la banda les pedían recurrentemente que vinieran.

Aparentemente, y por lo que ellas perciben en redes sociales, son bastantes los "fans" que tienen en el país latinoamericano, pero quieren comprobarlo en los conciertos de la capital.

A finales de 2018 la banda formada por María, Alicia Ros (voz y bajo) y Paola Rivero (guitarra) lanzó una versión "popera" de la canción "Llorando en la limo" de C. Tangana que pronto empezó a sonar por todos lados, y con "Bisexual" y "Canción de pop de amor" se ganaron el reconocimiento de muchos.

Además, no había festivales de pop e "indie" en los que Cariño no apareciese en el cartel. Tanto que en 2020, junto con otros cuatro artistas españoles, se colaron en el cartel del el famosísimo festival Coachella, en California, que estaba programado para marzo -y después para octubre- pero tuvo que ser cancelado debido a la covid-19.

Para las tres chicas, que estaban en su mejor momento como banda a inicios de 2020, la pandemia fue un gran golpe.

"Yo siento que antes estábamos en el mejor momento real, era el 'boom' y han pasado ya años, no sé cuanto llevamos en pandemia, y me siento un poco vieja musicalmente, ya estamos pasadas, ha llegado mucha gente", bromeó Talaverano.

Pero lograron mantenerse y ahora están listas para terminar de girar su primer disco "Movidas" y sacar el siguiente, cuyo contenido consideró "mucho más evolucionado".

"Todo el disco (el próximo) es de amor. Seguimos cursis y el estilo es el mismo, pero la instrumental está mucho mas evolucionada. Hay mucho más mezclado, sigue habiendo guitarras pero (...) yo lo escucho mejor. También cantamos mejor", opinó la vocalista.

Todavía no hay fecha para el nuevo disco pero María adelantó que pronto saldrá un sencillo. "Solo falta el máster", dijo.

Por ahora, esperan que este viaje a México sea solo el preámbulo de más conciertos en América.

Aunque Talaverano no quiere hacerse ilusiones, dijo que tienen muchas ganas de visitar más países del continente, especialmente volver a México y tocar en Chile, de donde es su amiga y compañera de profesión Javiera Mena, quien produjo una canción del próximo disco.