Bolivia reporta 574 nuevos casos de covid y aguarda más vacunas Pfizer

Personal médico atiende pacientes en el Hospital El Bajío en la ciudad de Santa Cruz Bolivia (Bolivia), en una fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Torrejon

La Paz, 22 oct (EFE).- Bolivia registró este viernes 574 nuevos contagios y cinco decesos a causa de la covid-19, en vísperas de recibir una importante donación de vacunas Pfizer que permitirán avanzar con la inmunización de adolescentes de 16 y 17 años.

Con las nuevas cifras reportadas, el país acumula 509.276 positivos y 18.896 fallecimientos por la enfermedad desde marzo del año pasado, cuando se detectaron los primeros contagios en territorio boliviano.

Santa Cruz y Cochabamba fueron las regiones con la mayor cantidad de nuevos casos, con 237 y 115, respectivamente, según el informe del Ministerio de Salud.

El departamento amazónico de Pando, fronterizo con Brasil y Perú, no reportó contagios nuevos y en las otras seis regiones las cifras oscilaron entre dos y 79, indica el reporte.

Los casos activos actualmente son 18.721 y el acumulado de pacientes recuperados es de 471.659, según la misma fuente.

Bolivia atravesó por tres picos de contagios y se cree que está ingresando de forma lenta a un cuarto episodio que podría afectar principalmente a las personas que no se han vacunado aún.

En cuanto a la inmunización, el ministerio detalló que hasta el momento, 3.545.019 personas recibieron la primera dosis de vacunas anticovid, otras 2.835.027 la segunda y 919.918 fueron inmunizadas con fármacos unidosis.

Además, 156.157 mayores de 18 años y personas con enfermedades de base han recibido terceras dosis de refuerzo, destaca el reporte.

La vacunación contra la covid-19 comenzó en Bolivia a fines de enero con el personal de salud de primera línea y se amplió progresivamente a otros sectores hasta incluir desde julio a los mayores de 18 años y mujeres embarazadas.

Las vacunas que se emplean en el plan de inmunización boliviano son la china Sinopharm y la rusa Sputnik V compradas por el Gobierno nacional, además de AstraZeneca, Pfizer y las unidosis Janssen donadas mediante el mecanismo Covax de Naciones Unidas.

Para este sábado se prevé la entrega de más de un millón de vacunas Pfizer donadas por el Gobierno de Estados Unidos a través de Naciones Unidas que se emplearán en la inmunización de adolescentes de 16 y 17 años, previo consentimiento de sus padres o tutores.

El presidente Arce aseguró a los medios que cumplió con un "deber ciudadano" este viernes tras recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, de la que, según dijo, ya se cuenta con la cantidad suficiente para que quienes recibieron primeras dosis del fármaco puedan completar su esquema de inmunización.

"En la medida en que la mayor parte de la población se encuentre vacunada el riesgo de una expansión de cualquier brote se reduce", destacó el gobernante.

Arce hizo un llamado a vacunarse a la gente que aún no lo ha hecho y recordó que "está abierta" la posibilidad de recibir una tercera dosis de refuerzo a quienes la demanden.