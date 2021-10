Bagnaia, Lowes y Antonelli destacan en una jornada complicada

EFE/EPA/DAVIDE GENNARI

Misano Adriático (Italia), 23 oct (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), el británico Sam Lowes (Kalex) y el también italiano Niccolo Antonelli (KTM) destacaron este sábado en sus respectivas categorías en una jornada complicada de clasificación para el Gran Premio de la Emilia Romaña de motociclismo en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Bagnaia sumó su cuarta "pole position" consecutiva por delante de su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, y con el también italiano Luca Marini tercero, ambos sobre sendas Ducati Desmosedici, GP21 y GP20, respectivamente, lo que complican considerablemente el objetivo del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) de proclamarse matemáticamente campeón del mundo el domingo en Italia, salvo que "Pecco" no lograse puntuar, lo que le daría matemáticamente el título en cualquier circunstancia.

Y eso que tanto Bagnaia como Quartararo tuvieron que pasar por la primera clasificación, en la que sorprendentemente el español Iker Lecuona (KTM RC 16) fue el primer líder, pero el italiano se consolidó finalmente en la primera plaza, por delante Iker Lecuona, con lo que consiguió por primera vez en toda la temporada, el pase a la segunda clasificación.

Fabio Quartararo, que vio como le anularon su última vuelta rápida por considerar que la había conseguido cuando ondeaban banderas amarillas, pero luego se la devolvieron para concluir decimotercero la jornada.

Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) acabó último en su carrera de despedida en "territorio italiano", a más de cuatro segundos del mejor de la primera clasificación.

No empezó demasiado bien la segunda clasificación Marc Márquez, cuya Repsol Honda le dio un "latigazo" en la vuelta de calentamiento que a punto estuvo "descabalgarlo", aunque al final consiguiese la séptima posición.

Por delante de él acabaron los tres pilotos de Ducati, Bagnaia, el australiano Jack Miller y el italiano Luca Marini, el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) y el también italiano Franco Morbidelli, con la primera Yamaha YZR M 1, y ya con Fabio Quartararo en un retrasado decimotercer puesto.

El británico Sam Lowes (Kalex) sumó la sexta "pole position" de la temporada y batió el récord absoluto de primeras posiciones de entrenamientos en Moto2, en los que ni el líder del mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex), ni su rival por el título, el español Raúl Fernández (Kalex), estuvieron a la altura de las circunstancias, quizás por no querer arriesgar más de lo estrictamente necesario.

Gardner acabó decimocuarto con Raúl Fernández décimo, en unas clasificaciones que registraron numerosas caídas por la bajada de temperatura, el estado del asfalto y la dureza de los compuestos de neumáticos, lo que hizo que casi todos se lo tomase con "un exceso de calma" a la hora de arriesgar.

Por delante, el británico Sam Lowes le arrebató la primera plaza a Jorge Navarro por 132 milésimas en los segundos finales, con Navarro segundo, Augusto Fernández tercero, Arón Canet (Boscoscuro) en la segunda fila, cuarto, delante de Celestino Vietti (Kalex) y Marcos Ramírez (Kalex).

El italiano Niccolo Antonelli (KTM) consiguió su primera "pole position" de la temporada y la novena de su carrera deportiva en Moto3 al aprovechar la ventaja que le dio pasar por la primera clasificación para encadenar una serie de vueltas rápidas que le llevaron "enchufado" hasta la mejor posición de la formación de salida, por delante del checo Filip Salac (Honda) y el también italiano Riccardo Rossi (KTM), que sacó de la primera línea a Pedro Acosta (KTM), quinto tras Izan Guevara (Gasgas), quien lo superó en el último instante.

Juan Antonio Lladós