Atasco del Valencia, resurrección del Alavés y el Athletic roza Europa

El defensa del Valencia José Luis Gayá celebra el 2-2 ante el Mallorca, durante el partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga disputado este sábado en Mestalla. EFE/Kai Försterling

Madrid, 23 oct (EFE).- El Valencia no levanta cabeza y sigue sin ganar tras empatar por los pelos ante el Mallorca (2-2) en una jornada de sábado en la que el Alavés, con una gran actuación de Joselu Mato, resucitó con su segunda victoria del curso frente al Cádiz (0-2) y el Athletic se acercó a Europa con una victoria frente al Villarreal (2-1).

En Mestalla, el Valencia volvió a dejar escapar puntos después firmar tablas sobre la bocina ante el Mallorca (2-2), que desperdició una desventaja de dos goles y seguirá una jornada más en mitad de la tabla. El equipo de José Bordalás no perdió de milagro y acumula seis jornadas sin ganar después de un inicio de curso esperanzador. La vida parece que sigue igual por el club "ché", que, si no hay un giro en los acontecimientos, parece que vivirá otra campaña intrascendente.

En esta ocasión, sólo un último arreón casi milagroso salvó al Valencia de la derrota. Con un par de goles en el tiempo añadido, entre el minuto 93 y el 98, rescató un punto gracias a la insistencia del portugués Gonçalo Guedes y de José Luis Gayà. Sus tantos, dieron aire a unos jugadores que por primera vez desde la llegada de Bordalás al banquillo escucharon los silbidos de su público.

Esos pitidos llegaron en el descanso, cuando perdían 0-2 después de la diana de Ángel Rodríguez y del tanto en propia meta del francés Mouctar Diakhaby. La expulsión por doble amarilla del surcoreano Lee Kang-in a los diez minutos de la reanudación, dio una oportunidad a su ex equipo. El Valencia no la desaprovechó y acabará la jornada en la zona media de la clasificación.

El nombre propio del día fue Joselu, que se encargó de resucitar al Alavés con una brillante actuación en la visita de su equipo al Cádiz. Joselu hizo un doblete con el que resolvió un duelo que espantó los fantasmas de una posible salida del técnico Javier Calleja, cuyo puesto era cuestionado por el mal arranque del cuadro vitoriano.

Precisamente, el mismo Calleja reconoció en la víspera del choque que habló con Joselu para intentar quitarle presión y darle "confianza y seguridad". El delantero del Alavés respondió con creces y suyos fueron las dianas de la victoria. Primero, abrió el marcador de penalti en la primera parte y después lo cerró en el tiempo añadido con un remate casi a placer desde el punto de penalti.

El 0-2 final fue una bombona de oxígeno para el Alavés, que, aunque ganó su segundo partido de la temporada, seguirá en puestos de descenso. Justo por encima, de momento salvado y a la espera del partido del Levante, está de momento el Cádiz, que acumula cinco jornadas sin ganar y ya nota la presión.

En San Mamés, el Athletic volvió a la senda de la victoria después de tres encuentros sin ganar y resolvió un choque complicado frente al Villarreal, que perdió a Gerard Moreno por una lesión muscular que le obligó a salir del campo en la primera parte. No gana para disgustos el internacional español, que sólo ha aguantado poco más de dos partidos tras salir de la enfermería hace menos de una semana.

En su ausencia, otros fueron los protagonistas. El primero, el incombustible Raúl García, que marcó su primer gol del curso con el que abrió el marcador a los catorce minutos. Y, el segundo, Iker Muniain, que deshizo el empate del francés Francis Coquelin antes del descanso. Al final, el Athletic selló una victoria importante con la que empató al Rayo Vallecano en la sexta plaza.

Antes, el Elche, con incertidumbre, consiguió mantener su condición de invicto en el estadio Martínez Valero. El Espanyol plantó cara y estuvo a punto de llevarse la victoria, pero al final lució un empate en el marcador (2-2) después de un choque de ida y vuelta, alternativas y bastante entretenido.

El primero en marcar fue el argentino Lucas Boyé, que ha regresado de una lesión en plena forma. Ya hizo un gol la pasada jornada al Rayo Vallecano y este sábado repitió en una acción de constancia y pillería tras robarle la cartera a David López al borde del área. Después, con un buen disparo, batió a Diego López y sumó su segundo tanto del curso.

Sin embargo, en apenas un minuto, entre el 51 y el 52, el Espanyol dio la vuelta al partido. En sesenta segundos, Manuel Morlanes, que marcó su primer tanto en Primera División, y Raúl de Tomás, adelantaron al conjunto periquito, incapaz de aguantar la victoria hasta el final. Fue el argentino Dario Benedetto quien aprovechó un rechace para dar un punto a su equipo, todavía con un buen colchón de puntos sobre el descenso. El Espanyol, acabará la jornada en la zona media.