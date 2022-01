Argentina/EEUU.- EEUU recuerda la "importancia" de la cooperación de Argentina con el FMI para una "deuda sostenible"

06-04-2021 (210406) -- WASHINGTON, April 6, 2021 (Xinhua) -- A person walks past the International Monetary Fund headquarters in Washington, D.C., the United States, on April 6, 2021. The International Monetary Fund (IMF) on Tuesday projected that the global economy will grow by 6 percent in 2021, 0.5 percentage point above the January forecast, according to the latest World Economic Outlook (WEO). POLITICA Europa Press/Contacto/Ting Shen



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



La Casa Blanca ha recordado este viernes la "importancia" de una negociación exitosa entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para contribuir a "una deuda sostenible y un crecimiento inclusivo".



En un comunicado difundido por Washington, se detallan los asuntos abordados en la reunión entre el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, y el secretario de Asuntos Estratégicos argentino, Gustavo Beliz, que ha tenido lugar este viernes en el país norteamericano.



"Hoy me he reunido con (...) Beliz en la Casa Blanca para avanzar en nuestra cooperación en la recuperación y la respuesta a la pandemia, en tecnología segura y de fiar e infraestructura digital, y en hacer frente al cambio climático", ha escrito Sullivan en un mensaje en Twitter.



Además del aspecto económico, entre los temas tratados por ambos representantes se encuentra la preparación de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima en Glasgow (COP26), que se celebrará del 31 de octubre al 12 de noviembre.



También, según precisa el comunicado, ambos se han comprometido a "trabajar juntos" en el Consejo de Seguridad de la ONU para defender los Derechos Humanos y las libertades sociales. En particular, han hecho referencia a la situación de la seguridad en Haití.



Además, los equipos de ambos representantes han mantenido conversaciones para promover "un ecosistema digital vibrante" basado en la seguridad y la fiabilidad de la información y de los servicios de comunicación.



Según recoge el medio argentino 'Perfil', en el marco de su visita a Estados Unidos, Beliz ha firmado un convenio con el Banco Mundial por valor de 2.000 millones de dólares (unos 17.000 millones de euros) para financiar proyectos de desarrollo y de Inteligencia Artificial.