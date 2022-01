Argentina.- La gobernadora de Río Negro señala a cargos públicos federales por complicidad con la violencia mapuche

23-10-2021 Policía en Río Negro, Argentina. La gobernadora de la provincia argentina de Río Negro, Arabela Carreras, ha señalado este sábado a cargos públicos federales como cómplices de la violencia reciente protagonizada por grupos mapuches. POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA POLICÍA DE º



La gobernadora de la provincia argentina de Río Negro, Arabela Carreras, ha señalado este sábado a cargos públicos federales como cómplices de la violencia reciente protagonizada por grupos mapuches.



Hay complicidad "de algunos actores" del gobierno nacional. "Por ejemplo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con (la presidenta) Magdalena Odarda y (Luis) Pilquimán, (su adjunto) ha habido una gran complicidad y hay instigación también porque buscan objetivos políticos que perjudican al normal funcionamiento de las instituciones", ha afirmado en declaraciones a Radio Mitre recogidas por el diario argentino 'Clarín'.



Pilquimán ha participado en acciones de grupos mapuches dando apoyo logístico. "Puntualmente me refiero al INAI porque es lo visible. Pilquiman en las tomas o en alguno de los puntos conflictivos, en general viene seguido de algún acto de violencia. Hay sostenimiento económico de estos grupos, con traslados de personas, sostenimiento a la defensa de estos grupos", ha añadido Carreras.



La gobernadora ha lamentado que "no se distingue lo que es una reivindicación como cualquier otra, que puede ser justa, con actos de violencia".



"Estamos hablando de delitos de orden federal que han sido reconocidos así por la fiscalía federal y que tienen larga data y exceden a la jurisdicción de Río Negro", ha señalado. "El gran debate ha sido que se comprenda la envergadura del problema para que podamos abordarlo antes de que sea un problema inabordable", ha añadido.



"Acá no se trata de poner en un lugar étnico el problema, sino en un lugar delictivo, aquí tenemos un grupo delictivo que hay que abordarlo como tal", ha argumentado.



Carrera ha pedido al presidente Alberto Fernández el envío de fuerzas federales para frenar la violencia de los grupos mapuches, pero desde Buenos Aires le han contestado que "no es función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región".



Grupos mapuches han protagonizado varios actos violentos recientemente sobre todo en la provincia de Río Negro, pero también han cortado carreteras en Chubut, donde han amenazando a ocupantes de vehículos y agrediendo e incendiando instalaciones de fincas.



En todas sus acciones dejaron carteles que los identificaban con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), un grupo violento liderado por Facundo Jones Huala, preso en Chile por haber quemado un refugio de montaña y dejar a los peones atados a los árboles cercanos.