Antonelli suma su primera "pole" de la temporada

El piloto italiano de Moto3 Niccolò Antonelli, en una fotografía de archivo. EFE/ / Román Ríos

Misano Adriático (Italia), 23 oct (EFE).- El italiano Niccolo Antonelli (KTM) consiguió su primera "pole position" de la temporada y la novena de su carrera deportiva al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de la Emilia Romaña de Moto3 en el circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Antonelli aprovechó la ventaja que le dio pasar por la primera clasificación para sentenciar la "pole position" con una autoridad incontestable que por instantes le permitió tener una ventaja de más de un segundo respecto a sus inmediatos perseguidores y que al final se quedó en más de seis décimas de segundo.

El británico John McPhee (Honda), que tuvo que ser baja el primer día de entrenamientos en Italia al estar aquejado de un proceso gripal, realizó los entrenamientos matinales para poner a punto su moto y en la primera clasificación, que se vio obligado a realizar al no tener un tiempo entre los catorce mejores, consiguió el pase a la segunda, junto a los británicos Niccolo Antonelli (KTM) y Ricardo Rossi (KTM), además del español Jaume Masiá (KTM).

Se quedaron fuera de la misma al no lograr el pase en la primera clasificación, Carlos Tatay (KTM), David Alonso (Gasgas) o Jeremy Alcoba (Honda).

Y todavía con la "sangre caliente" tras pasar por la primera clasificación, Niccolo Antonelli tardó dos vueltas en encabezar la tabla de tiempos por delante de su compatriota Alberto Surra (Honda), con el japonés Ayumu Sasaki (KTM) como el tercero en discordia y Pedro Acosta (KTM), tras él.

Antonelli encadenó una nueva vuelta rápida en el siguiente giro, en el que el también italiano Stefano Nepa (KTM) se puso segundo, aunque le duró poco pues por detrás Ayumu Sasaki le superó en dos décimas de segundo mientras Acosta se mantenía firme en la quinta posición, por delante de su compañero de equipo Jaume Masiá.

El italiano Dennis Foggia (Honda), principal rival de Pedro Acosta en la lucha por el título mundial de Moto3 no parecía tener el "santo de cara" y durante bastantes minutos se le vio en las últimas posiciones de la segunda clasificación, un resultado que podría condicionar en gran medida su rendimiento durante la segunda carrera en el "Marco Simoncelli" de Misano Adriático.

Dos vueltas más, la quinta y la sexta, y Niccolo Antonelli, arañó bastantes décimas de segundo a su mejor marca personal "enchufado" camino de la "pole position", que ninguno de sus rivales le pudo arrebatar en el tramo final de la sesión, siendo quienes más se acercaron el checo Filip Salac (Honda) y el también italiano Riccardo Rossi, que sacó de la primera línea a Pedro Acosta.

El líder del mundial consiguió meterse en la primera línea de salida, pero en última instancia le quitaron esa posición el italiano Rossi y el español Izan Guevara (Gasgas) relegándole a la quinta plaza, en cualquier caso una buena posición si se tiene en cuenta que su único rival por el título, el italiano Dennis Foggia acabó decimocuarto.

Jaume Masiá ocupó la sexta plaza, tras su compañero de equipo Pedro Acosta y por delante de Alberto Surra, Stefano Nepa y Xavier Artigas (Honda).

En la cuarta línea de salida se situaron Ayumu Sasaki, Adrián Fernández (Husqvarna) y John McPhee, con el japonés Yuki Kunii, Dennis Foggia y Andi Farid Izdihar, en la siguiente, en tanto que el debutante Daniel Holgado (KTM), que sustituye al sancionado piloto turco Denis Öncü, se tuvo que conformar con la decimoctava posición.

Juan Antonio Lladós