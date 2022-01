AMP.- Fútbol/Primera.- (Crónica) El Athletic se acerca a Europa y el Valencia rescata un punto en el último suspiro

Elche y Espanyol se reparten los puntos en un partido vibrante



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El Athletic Club logró tres puntos muy valiosos este sábado frente al Villarreal (2-1) para situarse muy cerca de los puestos europeos, mientras que el Valencia rescató un gran punto frente al Mallorca (2-2) gracias a una reacción encomiable en el tiempo de descuento, cuando consiguió igualar los dos goles que tenían de renta los bermellones en partidos de la décima jornada en la Liga Santander.



En San Mamés, el conjunto de Marcelino García Toral conquistó su segundo triunfo consecutivo en un partido de mucha brega que tuvo protagonismo, como suele ser habitual, de Iñaki Williams y Raúl García. Entre ambos cocinaron el primero de la noche para los leones, que no perdonaron en el corazón del área. El navarro fue letal para Rulli.



El Villarreal intentó reaccionar y pronto lo logró, pasada la media hora, tras una jugada de Danjuma. El neerlandés, una de las sensaciones de esta temporada, se llevó el balón sin limpieza pero pudo asistir a Coquelin, que no dudó desde fuera del área y estableció el empate. Un gol que dio alas al equipo entrenado por Unai Emery.



Sin embargo, todo cambió en la segunda parte cuando los bilbaínos metieron una marcha más para provocar el penalti que acabó siendo definitivo. Un pisotón de Alberto Moreno sobre Unai Vencedor, con el VAR haciendo acto de presencia, dio la delantera al Athletic, que se puso con ventaja gracias al gol de Muniain.



Y cinco minutos después, el conjunto de Marcelino -que se enfrentaba a uno de sus exequipos-, tuvo la posibilidad de ampliar su renta pero esta vez, en botas de Berenguer, el penalti no besó las redes por culpa de Rulli, que hizo una gran intervención. En cualquier caso no sirvió para cambiar el 2-1 final que deja a los castellonenses, muy cansados tras jugar el pasado jueves en Europa, en la decimotercera plaza.



En Mestalla, el Valencia renació cuando todo parecía perdido y después de siete minutos de añadido, que acabaron siendo ocho. El Mallorca dominó toda la primera parte, casi fue perfecta, y logró una ventaja jugosa gracias, sobre todo, al desparpajo de Kang in Lee, que volvió a jugar ante la que fue su afición.



El coreano se inventó el 0-1 con una jugada magistral que culminó Ángel Rodríguez, con un clásico 'pase de la muerte', y el segundo llegó tras una acción personal de Dani Rodríguez, que definió casi sin ángulo. Sin embargo, el partido se afeó para los insulares cuando Kang in Lee fue expulsado por doble amarilla a los 55 minutos.



Los de Luis García Plaza resistieron hasta el minuto 92 pero fue ahí cuando Guedes, con un disparo lejano que desvió Franco Russo, metió el miedo en el cuerpo a su rival. Y Gayá, en el 98, estableció el definitivo 2-2 al llegar libre de marca en el área pequeña. Mestalla enloqueció con un punto que deja a ambos como estaban, undécimo y duodécimo, respectivamente.



Por su parte, el Deportivo Alavés puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas venciendo al Cádiz en su estadio. Un triunfo de mucha valía para los hombres de Javi Calleja, que supieron madurar el encuentro para decidir con un doblete de Joselu, que marcó el 0-1 de penalti a los 6 minutos, y el 0-2, tras una buena definición, en el tiempo de prolongación.



Los babazorros, que sufrieron el acoso del cuadro andaluz, resistieron en la segunda parte, aunque no sin dificultades. Laguardia tuvo que sacar un balón bajo palos y Jens Jonsson estuvo cerca del gol con un disparo seco. Sin embargo, un error de Ledesma y Haroyan permitió a Joselu lograr el 0-2 definitivo y echar el broche a un triunfo trabajadísimo.



El Alavés seguirá en puestos de descenso, pero ya ve la luz al final del túnel -con un partido menos- y seis puntos, uno menos que su víctima este sábado. El Cádiz, que acumula cuatro jornadas sin conocer el triunfo, se queda al borde de la zona caliente de la clasificación.



REMONTADA DEL ESPANYOL EN EL MARTÍNEZ VALERO



Por su parte, el Elche y el Espanyol empataron (2-2) en el Martínez Valero en un encuentro con diferentes alternativas donde reinaron los ataques por encima de las defensas y donde pudo pasar de todo en los minutos finales. La tarde comenzó bien para los locales, al menos, dando más aviso que su rival.



Fidel marcó a los 9 minutos pero fue anulado por fuera de juego y Gumbau probó fortuna desde lejos. El Espanyol, agazapado, terminó encajando el 1-0, obra de Lucas Boyé con un zurriagazo desde fuera del área, imparable para Diego López. Los de Fran Escribá conduraron la ventaja sin muchos problemas al descanso.



Sólo Melendo intentó equilibrar la balanza con un lanzamiento desviado, pero fueron sus compañeros Manu Morlanes y Raúl de Tomás quienes dinamitaron el choque. El primero con un golazo de muchos quilates y el segundo con un remate que le define como el '9' nato que es.



Los de Vicente Moreno se crecieron y apenas tardaron un minuto en voltear el marcador, pero el Elche comenzó a ponerse las pilas, sobre todo en el centro del campo, recuperó más balones y comenzó a generar más ocasiones que los blanquiazules. En el '83 Benedetto logró el 2-2 dejando un reparto de puntos que mantiene a ambos en mitad de la tabla sin apuros.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 10.



-Sábado.



Valencia - Mallorca 2-2.



Cádiz - Alavés 0-2.



Elche - Espanyol 2-2.



Athletic - Villarreal 2-1.



-Domingo.



Sevilla - Levante 14:00.



Barcelona - Real Madrid 16:15.



Betis - Rayo Vallecano 18:30.



Atlético Madrid - Real Sociedad 21:00.



-Lunes.



Getafe - Celta 21:00.



-Viernes.



Osasuna - Granada 1-1.