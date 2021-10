83-115: Los Toronto Raptors dan un repaso a los Boston Celtics

Imagen de archivo del jugador de los Raptors, Scottie Barnes. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- Los Toronto Raptors sorprendieron a los Celtics en Boston con una clara victoria, 83-115, en la que destacó el novato del equipo canadiense Scottie Barnes, con un doble-doble de 25 puntos y 13 rebotes, así como la falta de acierto de la estrella local, el alero Jayson Tatum.

Tatum terminó la noche como máximo anotador de su equipo, con 18 puntos, tras anotar dos triples de cuatro intentos, y ocho de 14 tiros de campo. El jugador también consiguió seis rebotes, cuatro asistencias y un tapón pero acumuló cinco pérdidas de balón.

El ala-pívot español Juancho Hernangómez debutó con los Celtics y tras jugar los cuatro minutos finales del partido, consiguió cuatro puntos (un triple más un tiro libre) y tres rebotes. El madrileño también sumó tres pérdidas de balón.

La sorpresa de la noche fue Barnes que a sus 20 años disputó su segundo partido en la NBA y se convirtió en el máximo anotador de la noche con 25 puntos. Barnes además hizo 13 rebotes y dos asistencias. El pívot Precious Achiuwa también consiguió un doble-doble con 15 puntos y 15 rebotes. Gary Trent Jr. hizo 20 puntos, tres rebotes y una asistencia.

Los dos equipos llegaban al partido en el TD Garden de Boston tras perder sus partidos inaugurales de la 75 temporada de la NBA.

EN BUSCA DE LA PRIMERA VICTORIA

El miércoles, los Celtics no pudieron con los New York Knicks a pesar de los 46 puntos que anotó Jaylen Brown, el máximo de la carrera del escolta. Brown compensó por la pobre actuación de Jayson Tatum que aunque terminó con 20 puntos en su haber, falló 13 de los 15 tiros de larga distancia que intentó.

Por su parte, los Raptors, sin su estrella Pascal Siakam, de baja tras ser operado en el hombre izquierdo en junio, perdieron en su casa ante los Washington Wizards por 83-98. Sin Siakam en la pista, los de Toronto dependieron del base Fred VanVleet y el novato Scottie Barnes.

Así que los dos equipos buscaban su primera victoria de la temporada.

Los primeros minutos del partido demostraron que los dos equipos necesitan más tiempo en la cancha. Celtics y Raptors se intercambiaron, en rápida sucesión, pérdidas de balón, fallos en tiros claros y tapones hasta el punto que parecía difícil que alguno pudiese inaugurar el marcador.

Finalmente, tras casi dos minutos de juego, Al Horford abrió el marcador con un mate. Pero los dos puntos no calmaron los ánimos. Los fallos seguían siendo la tónica.

Tatum, que tuvo una discreta noche el miércoles ante los Knicks, empezó a entonarse tras fallar sus dos primeros tiros, incluido un tiro libre. El alero anotó tres canastas consecutivas, dos de ellas triples, lo que permitió a los de Boston separarse en el marcador 12-8.

Pero los Raptors, gracias a la actuación de Barnes, se mantuvieron al acecho y en los instantes finales del primer cuarto consiguieron empatar a los Celtics, 23-23.

En el segundo cuarto, Boston siguió repitiendo los errores del primero: falta de coordinación en defensa y escasa movilidad en ataque. Los Raptors se aprovecharon de la debilidad defensiva de los Celtics para explotar con gran efectividad su juego interior.

ACUMULACIÓN DE PÉRDIDAS DE BALÓN

Cuando llegó el descanso, los Raptors habían conseguido todos sus puntos del segundo cuarto, 28, desde la pintura. Mientras, los Celtics, sólo hicieron 24 puntos lo que dejó el marcador en 47-51.

Otra estadística era devastadora para los de Boston: 12 pérdidas de balón en los primeros 24 minutos por sólo 3 de los Raptors. Cuando termino el partido, los Celtics acumulaban 25 pérdidas de balón.

Tras el descanso, la situación empeoró para los locales. Tatum, que se fue a los vestuarios con 16 puntos en la primera mitad, se secó y nadie fue capaz de tomar el relevo. El alero se tuvo que conformar con dos puntos tras anotar sólo uno de sus cuatro tiros.

Sin claridad ofensiva, los de Boston quedaron a la merced de Gary Trent Jr. y Barnes. Trent, que durante toda la noche golpeó sin misericordia la defensa de los Celtics, hizo 12 puntos en el cuarto, con un triple de dos intentos y cinco de seis tiros de campo, mientras que Barnes sumó otros seis puntos a su cuenta.

Los Raptors anotaron 32 puntos en el tercer cuarto por 17 de los de Boston.

Cuando se iniciaron los últimos 12 minutos, el marcador señalaba un 64-83 a favor de los de Toronto.

En el último periodo, los Celtics intentaron brevemente darle la vuelta al partido, pero para entonces era demasiado tarde. Los Raptors tenían la moral alta y no aflojaron la presión.

Ime Udoka, el entrenador de los Celtics, reconoció la derrota y decidió dar los últimos cuatro minutos del partido a Juancho Hernangómez, que finalmente se pudo estrenar con su nuevo equipo. En sus cuatro minutos, el español se encargó de defender con efectividad a Barnes y anotar cuatro puntos: un triple y un tiro libre.

Finalmente, los Boston sólo anotaron 19 puntos en los últimos 12 minutos, por 31 de Toronto, lo que dejó el marcador final en 83-115.