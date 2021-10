72-79. El Joventut sentencia con un parcial de 0-15 en el último cuarto

El pívot del Lenovo Tenerife Fran Guerra entra a canasta ante la oposición del pívot del Joventut Badalona Simon Birgander. EFE/Ramón de la Rocha

Santa Cruz de Tenerife (Efe).- El Joventut de Badalona derrotó este sábado a domicilio al Lenovo Tenerife en un partido muy igualado que sentenció con un parcial de 0-15 en el último cuarto para lograr su cuarta victoria de la temporada en la Liga Endesa.

Sin acierto exterior, falta de intensidad defensiva y dándole al rival ventajas en el rebote, el Lenovo Tenerife tuvo que rendirse ante el mejor juego de su rival, que supo en todo momento tapar las vías de anotación de los locales.

Desde los primeros instantes el Joventut tomó el mando del choque (3-10) y pronto llegarían los cambios en el equipo local en busca de intentar dar la vuelta a la situación. Guerra por Gamble en busca de mejorar en el juego interior.

Guerra puso fuerza dentro, Salin encontró hueco para poder tirar a canasta y mantener a su equipo en el partido.

Pese a todo, el equipo catalán estaba bien posicionado en la cancha y supo frenar bien la dirección de los bases locales. El partido se mantenía con un claro dominador en el juego y en elmarcador, 11-21 (min.7) tras un triple de Brodziansky.

Máxima diferencia hasta el momento y de nuevo cambio de bases en el Lenovo Tenerife que una y otra vez intentaba buscar a su mejor quinteto en cancha.

Con dos bases parecía mejorar y de ese 11-21 se pasó a un 26-29. Daba la impresión de que Txus Vidorreta había encontrado las armas perfectas para poder darle un giro al encuentro.

Intercambios de canastas durante la mayor parte del segundo cuarto, aunque casi siempre con el Joventut por delante en el marcador hasta llegarse al descanso con un igualado 40-39 para los locales.

El partido se reanudó con dos conjuntos esperando dar el “toque” en el juego definitivo. El Lenovo Tenerife no encontraba ese acierto y fue Sastre el que empezó a liderar a su equipo. Con 48-48 Sastre era el único que anotaba y esas esperanzas por empezar a dominar el choque se mantenía en un Lenovo Tenerife que una y otra vez chocaba con la intensa defensa visitante.

Se llegó al último cuarto con un 62-60. Un triple de Sulejmanovic daba la sensación que empezaba a jugar otro Lenovo Tenerife, pero no fue así y el Joventut se mantuvo firme en su juego, tapando bien a los hombres claves de los locales.

Minuto 34 y el marcador reflejaba un ajustado 67-64 tras un mate de Fran Guerra. A partir de aquí, el Lenovo Tenerife terminó por atascarse definitivamente. Un parcial de 0-15 para los visitantes fue la estocada definitiva. 67-79 y ya el Lenovo Tenerife no tuvo ni tiempo ni fuerza para poder darle la vuelta al marcador.

- Ficha técnica:

72 - Lenovo Tenerife (21+19+22+10). Fitipaldo (6), Salin (6), Doornekamp (3), Gamble (6), Wiltjer (8) –inicial-, Guerra (17), Sergio Rodríguez (3), Sastre (13), Huertas (7) y Suleijmanovic (3),

79 - Joventut Badalona (26+13+21+19). Vives (17), Ribas (1), Willis (9), Parra (7), Tomic (13) –inicial-, Busquets (10), Brodziansky (6), Ventura (6), Feliz (10) y Birgander (-).

Árbitros: Pérez Pizarro, Araña y Sánchez Mohedas. Señalaron técnica a Tomic (min.19) y a Aaron Doornekamp (min.39).

Incidencias: Pabellón delos Deportes Santiago Martín, ante unas dos mil quinientas personas.