Wolff: "Estamos sufriendo con la fiabilidad, vamos al sexto motor de Bottas"

El piloto de Fórmula Uno finlandés Valtteri Bottas de Mercedes-AMG Petronas en acción durante la primera sesión de entrenamientos libres en el Circuito de las América, este 22 de octubre del 2021. EFE/Shawn Thew

Redacción Deportes, 22 oct (EFE).- El director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolff, reconoció que el equipo alemán está "sufriendo con la fiabilidad" esta temporada en la Fórmula 1 y dijo que, prueba de ello, es haber tenido que introducir un nuevo cambio en el propulsor del monoplaza del finlandés Valtteri Bottas en el Gran Premio de Estados Unidos.

Bottas penalizará con cinco posiciones en la parrilla de salida por introducir su sexto motor de combustión interna y el escape.

También han cambiado sus unidades de potencia otros dos pilotos que llevan motor Mercedes, Sebastian Vettel (Aston Martin) y George Russell (Williams), que saldrán al final de la parrilla.

Wolff aseguró en la rueda de prensa de la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), según recoge la web oficial de Fórmula 1, que su equipo no ha "entendido completamente" dónde están los problemas.

"Creo que ves que estamos sufriendo con la fiabilidad este año, vamos al sexto motor para Valtteri y no es algo que elijamos hacer, sino todo lo contrario; estamos tratando de superar los problemas y no lo hemos entendido completamente", advirtió.

El director ejecutivo de Mercedes admitió el "riesgo" de que el británico Lewis Hamilton, que está a seis puntos del líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tenga que cambiar de motor en las carreras que restan.

"Lo que es difícil de evaluar es si quieres adelantarte a la situación y recibir otra penalización o arriesgarte a un DNF (carrera no finalizada), y ese es un debate que está pasando.