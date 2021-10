Voto proporcional, el otro perjudicado del sistema electoral venezolano

Vista externa de la sede del Consejo Nacional Electoral, el 19 de octubre de 2021, en Caracas (Venezuela). EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Caracas, 21 oct (EFE).- El simulacro del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela puso de relieve la dificultad técnica que tendrán los ciudadanos en los comicios regionales y locales de noviembre para "votar cruzado" (elegir candidatos de diferentes partidos para distintos cargos) lo que, según ONG y expertos, pone en riesgo la personalización del voto y la pluralidad de la nación.

La directora de la Cátedra Democracia Libre y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Eglée González-Lobato, indicó que aunque un elector consiga "votar cruzado" no se garantiza que el candidato, especialmente de un partido minoritario, logre el cargo porque en el país se eliminó el método D'hondt y se pasó a un sistema paralelo.

"(Con el método D'Hondt) se restaba el (voto) lista, porque se privilegiaba el (voto) nominal, pero el problema es que cuando los tienes paralelo, es decir, que el nominal no resta al lista, yo que gano me lo llevo todo y tú que pierdes, lo pierdes todo (...) Aunque la diferencia de votos sea poca", explicó a Efe.

La abogada y exconsultora jurídica del CNE señaló que este sistema es "injusto" especialmente con las organizaciones regionales, porque tienen un liderazgo en un sector específico del país.

"Cuando hay un sistema como este les cuesta mucho, por ejemplo, lograr meter (candidatos) a los Consejos Legislativos y los Concejos Municipales (...) Por ese carácter definidor de un sistema que favorece a las mayorías y eso en política se traduce en polarización", añadió.

Aunque esto afectará más que todo a los cargos colegiados del Consejo Legislativo y el Municipal, González-Lobato expresó que una situación similar se puede dar con los candidatos opositores a gobernaciones y alcaldías ante las distintas alianzas que se acordaron.

CONFUSIÓN ELECTORAL

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) explicó en su más reciente informe, sobre el simulacro electoral del pasado 10 de octubre, que el proceso de votación es sencillo pero se torna más complicado al intentar elegir candidatos de distintas organizaciones políticas por como están presentadas las opciones en la máquina electoral.

La organización indicó que el elector debe primero seleccionar una tarjeta de un partido político y que por defecto se ata todo el voto a esa primera selección.

"Emitir un voto cruzado (esto es, el alcalde de un partido y los concejales de otro, por ejemplo) sí se podrá técnicamente, pero resultará más complejo para el elector, porque deberá deseleccionar alguna opción de voto, volver atrás a la interfaz principal para realizar otras selecciones individualizadas de otras tarjetas hasta completar su votación para todos los cargos", señalaron.

El OEV alertó que esto genera confusión entre los ciudadanos para conocer la oferta electoral completa y la dificultad para "elegir con conciencia" quiénes serán sus gobernantes locales y regionales.

"En anteriores oportunidades hemos advertido sobre el riesgo del debilitamiento del principio de la personalización del voto (...) La posibilidad de votar cruzado debe formar parte de las campañas institucionales de carácter educativo y explicativo de promoción del voto (...) En atención a la libertad y capacidad de los electores, pero también a la calidad de la democracia en el país". añadieron.

REGRESAR A LA PROPORCIONALIDAD

A juicio de González-Lobato, el CNE, junto a la mayor cantidad de partidos políticos y actores de la sociedad civil, deben hacer modificaciones para que el sistema electoral del país regrese a la proporcionalidad y a la personalización del voto.

Asimismo, considera que el elector ha dejado de ser lo más importante en el sistema electoral.

"El sistema electoral está dándoles privilegios a los partidos políticos, que es correcto, pero todo depende de la voluntad del elector. Tiene que ser cómo se logra que el elector ejerza su derecho, que escoja los candidatos y eso va dar un ecosistema de partidos, pero no pienso primero en el ecosistema y luego en el elector", afirmó.

Sin embargo, los grandes cambios que requiere el sistema no se podrán implementar para estas elecciones por falta de tiempo, pero González-Lobato sostuvo que lo ideal es que el ente electoral realice una campaña de información masiva y local sobre las opciones que tienen los electores al momento de votar.

Sobre este aspecto, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, aseguró el 10 de octubre que ante la cantidad de votos que se ejercerán en noviembre ya tienen los "dispositivos" preparados para explicar "muy bien a la población" las modalidades que tienen para votar.

"Esta elección es compleja (...) Se aproxima la feria electoral, es una jornada que durante un mes estará divulgando, promoviendo y orientando a la población sobre cómo va a funcionar, cómo se comporta esta oferta electoral en cada municipio, en cada estado, en cada circunscripción", apostilló.