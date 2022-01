Venezuela.- La Audiencia Nacional suspende la entrega de 'El Pollo' Carvajal a Estados Unidos por un error técnico

El Pleno de la Sala debe subsanar un formalismo que dejó sin cumplimentar cuando decidió autorizar su extradición



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado este viernes suspender la entrega a Estados Unidos del ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal al entender que el Pleno de la Sala no dio cumplimiento a un auto del propio Pleno que debe formalizarse antes de ejecutar la entrega.



De esta forma, la Sala se ha corregido así misma después de que este jueves rechazase suspender su extradición y dictaminara que puede declarar como testigo desde el país norteamericano en la causa sobre la presunta financiación irregular de Podemos. Todo ello después de que su defensa conminase al Pleno a cumplimentar un trámite todavía pendiente.



Fuentes jurídicas han precisado a Europa Press que se trata de un mero formalismo, un acuerdo que el Pleno se dejó sin cumplimentar cuando autorizó la extradición de Carvajal. Esa cuestión técnica, que debe ser subsanada por el propio Pleno, no se resolverá al menos hasta la próxima semana.



Por otro lado, fuentes cercanas a la defensa han explicado que el Pleno debe reunirse para acordar las garantías que se solicitan a Estados Unidos de forma que se dé cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos una vez sea extraditado.



Ese documento, una suerte de garantía de que los derechos de 'El Pollo' sean respetados en la cárcel de Estados Unidos en la que ingrese, tendrá que ser enviado a la embajada del país norteamericano, que deberá responder nuevamente a la Audiencia Nacional.



RECURSOS, CITACIONES Y LA EXTRADICIÓN



Este nuevo episodio llega después de que la propia Sala ordenase este jueves hacer efectiva de una vez por todas la extradición de Carvajal. Y ello, a pesar de que García-Castellón ha recordado a sus colegas que está citado como testigo. Los magistrados argumentaron que, si desea colaborar con los tribunales españoles, puede seguir haciéndolo desde Estados Unidos. Creen que esta aparente voluntad de cooperar es en realidad una "maniobra dilatoria".



El otrora jefe de Contrainteligencia Militar de Chávez y Maduro está en poder de la Justicia española desde el 9 de septiembre, cuando fue detenido por la Policía Nacional, en un operativo conjunto con la DEA, en un piso de Madrid donde, según el cuerpo de seguridad, vivía "totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza".



Su captura, después de estar casi dos años prófugo, reactivó el proceso de extradición. Comenzó en abril de 2019 y se truncó en noviembre de ese año, cuando la Audiencia Nacional optó definitivamente por enviarlo a Washington y él huyó. Con Carvajal en paradero desconocido, el Gobierno ratificó la entrega a Estados Unidos y el proceso quedó dormido.



En septiembre, 'El Pollo' consiguió frenar su extradición recurriendo la decisión del Ministerio de Interior de no concederle el asilo que pidió en 2019. La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska ha confirmado esta misma semana que no es merecedor de la protección internacional, lo que volvió a activar la maquinaria extradicional.